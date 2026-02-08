Son günlerde yurt genelinde etkisini artıran yağışlar, barajlardaki su seviyelerinin yükselmesinde belirleyici oldu. Kış şartlarıyla birlikte gelen yoğun yağışlar, barajlara düzenli ve kademeli su akışı sağlayarak doluluk oranlarında gözle görülür bir artışa zemin hazırladı.

Uzmanlar, artışın olumlu olduğunu belirtirken, bazı küçük ve kritik havzalarda doluluk seviyelerinin hala düşük kaldığını vurguladı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 8 Şubat 2026 itibarıyla Ankara barajlarının güncel doluluk ve aktif su oranlarını kamuoyuyla paylaştı.

ANKARA’DA BARAJLAR YAĞIŞLARLA TOPARLANIYOR

Ankara’daki barajların doluluk oranları son günlerde artış gösterdi. 6 Şubat 2026 itibarıyla toplam doluluk oranı yüzde 15,54 olarak ölçülürken, 7 Şubat itibarıyla bu oran yüzde 16,03 seviyesine yükselirken 8 Şubat yani bugün itibariyla bu oran yüzde 16,91 olarak kaydedildi.

Uzmanlar, bu artışta son günlerde etkili olan yağışların ve kar erimelerinin barajlara sağladığı suyun büyük katkısı bulunduğunu belirtti.

ASKİ verilerine göre, dün yüzde 6,25 olarak ölçülen aktif doluluk oranı, bugün yüzde 7,23 seviyesine yükseldi. Uzmanlar, bu artışta son dönemdeki yağışların ve kar erimelerinin etkili olduğunu belirterek, su seviyelerinin izlenmeye devam ettiğini belirtti.

Ankara barajlarında yağış sonrası kritik yükseliş

ANKARA'DA BARAJ DOLULUK ORANLARI

Kentin en yüksek doluluk oranı Kesikköprü Barajı’nda yüzde 100 olarak ölçülürken, bunu Eğrekkaya Barajı yüzde 26,20 ile takip ediyor.

Öte yandan, bazı barajlarda su seviyeleri kritik seviyelerde seyrediyor. En düşük doluluk oranı ise Türkeşrefli Barajı’nda yüzde 5,92 olarak kaydedildi.

Diğer barajlarda ölçülen doluluk oranları ise şöyle:

• Akyar Barajı: %19.75 • Çubuk 2 Barajı: %15.52 • Kargalı Barajı: %16.05 • Kavşakkaya Barajı: %12.19 • Kurtboğazı Barajı: %15.21 • Çamlıdere Barajı: %16.42 • Eğrekkaya Barajı: %27.45 • Peçenek Barajı: %17.56 • Kesikköprü Barajı: %100 • Türkeşrefli Barajı: %5,92

BARAJLARDA TAM DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda tam doluluk oranı, barajın kapasitesinin yüzde 100 dolu olduğu seviyeyi, en üst sınırı ifade eder. Yani barajın içinde olması gereken en yüksek su miktarıdır.

Bugün açıklanan güncel verilerde İstanbul’daki barajların doluluk oranı yüzde olarak kaydedildi. Bu da barajların kapasitesinin dörtte birinden biraz fazla su tuttuğu anlamına geliyor.

BARAJLARDA AKTİF DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda aktif doluluk oranı, barajın kullanılabilir su miktarını gösterir. Yani barajın toplam kapasitesi değil, içme suyu ve enerji üretimi için fiilen kullanılabilecek suyun oranıdır.

BARAJ DOLULUK ORANLARI NEDEN ÖNEMLİ?

Baraj doluluk oranları şehirlerin su güvenliği açısından kritik bir gösterge.

Oranlar düştüğünde içme suyu kesintileri gündeme gelir.

Tarımda sulama yetersiz kalır, gıda fiyatları yükselir.

Enerji üretiminde hidroelektrik santraller devre dışı kalır.

Düşük doluluk oranı hem ekonomiyi hem de günlük yaşamı doğrudan tehdit eder.

8 ŞUBAT 2026 ŞEHİRLERE GÖRE BARAJ DOLULUK ORANLARI

8 Şubat İstanbul'daki barajların doluluk oranları

8 Şubat İzmir'deki barajların doluluk oranları