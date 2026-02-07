Son günlerde Ankara başta olmak üzere Türkiye genelinde etkili olan yağışlar, baraj doluluk oranlarının artmasında önemli rol oynadı. Kış mevsiminin getirdiği yoğun yağışlar, barajlara kademeli su girişi sağlayarak doluluk oranlarının yükselmesine katkı sağladı.

Uzmanlar, artışın olumlu olduğunu belirtirken, bazı küçük ve kritik havzalarda doluluk seviyelerinin hala düşük kaldığını vurguladı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 7 Şubat 2026 itibarıyla Ankara barajlarının güncel doluluk ve aktif su oranlarını kamuoyuyla paylaştı.

ANKARA BARAJLARINDA DOLULUK YÜKSELİYOR

Ankara’daki barajların doluluk oranları son günlerde artış gösterdi. 6 Şubat 2026 itibarıyla toplam doluluk oranı yüzde 15,54 olarak ölçülürken, 7 Şubat itibarıyla bu oran yüzde 16,03 seviyesine yükseldi. Buna göre barajlardaki toplam doluluk bir günde yaklaşık 0,49 puan arttı. Uzmanlar, bu artışta son günlerde etkili olan yağışların ve kar erimelerinin barajlara sağladığı suyun büyük katkısı bulunduğunu belirtti.

ANKARA BARAJLARINDA HAFTA BAŞINDAN BU YANA DOLULUK ARTIŞI

ASKİ verilerine göre Ankara barajlarının doluluk oranları hafta başından bu yana kayda değer bir artış gösterdi. 2 Şubat Pazartesi günü yüzde 14,36 olan toplam doluluk, 7 Şubat itibarıyla yüzde 16,03 seviyesine ulaştı. Buna göre barajlardaki toplam doluluk hafta başından bu yana yaklaşık 1,67 puan arttı.

ASKİ verilerine göre, dün yüzde 5,71 olarak ölçülen aktif doluluk oranı, bugün yüzde 6,25 seviyesine yükseldi. Buna göre barajlardaki su seviyesi bir günde 0,54 puan artış kaydetti. Uzmanlar, bu artışta son dönemdeki yağışların ve kar erimelerinin etkili olduğunu belirterek, su seviyelerinin izlenmeye devam ettiğini belirtti.

ASKİ'NİN VERİLERİNE GÖRE 7 ŞUBAT İTİBARİYLE ANKARA'DA BARAJ DOLULUK ORANLARI

Kentin en yüksek doluluk oranı Kesikköprü Barajı’nda yüzde 100 olarak ölçülürken, bunu Eğrekkaya Barajı yüzde 26,20 ile takip ediyor.

Öte yandan, bazı barajlarda su seviyeleri kritik seviyelerde seyrediyor. En düşük doluluk oranı ise Türkeşrefli Barajı’nda yüzde 5,92 olarak kaydedildi.

Diğer barajlarda ölçülen doluluk oranları ise şöyle:

• Akyar Barajı: %18.38

• Çubuk 2 Barajı: %12.62

• Kargalı Barajı: %16.05

• Kavşakkaya Barajı: %10.42

• Kurtboğazı Barajı: %13.39

• Çamlıdere Barajı: %15.78

• Eğrekkaya Barajı: %26.20

• Peçenek Barajı: %17.56

• Kesikköprü Barajı: %100

• Türkeşrefli Barajı: %5,92

BARAJLARDA TAM DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda tam doluluk oranı, barajın kapasitesinin yüzde 100 dolu olduğu seviyeyi, en üst sınırı ifade eder. Yani barajın içinde olması gereken en yüksek su miktarıdır.

Bu da barajların kapasitesinin dörtte birinden biraz fazla su tuttuğu anlamına geliyor.

BARAJLARDA AKTİF DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda aktif doluluk oranı, barajın kullanılabilir su miktarını gösterir. Yani barajın toplam kapasitesi değil, içme suyu ve enerji üretimi için fiilen kullanılabilecek suyun oranıdır.

BARAJ DOLULUK ORANLARI NEDEN ÖNEMLİ?

Baraj doluluk oranları şehirlerin su güvenliği açısından kritik bir gösterge.

Oranlar düştüğünde içme suyu kesintileri gündeme gelir.

Tarımda sulama yetersiz kalır, gıda fiyatları yükselir.

Enerji üretiminde hidroelektrik santraller devre dışı kalır.

Düşük doluluk oranı hem ekonomiyi hem de günlük yaşamı doğrudan tehdit eder.

7 ŞUBAT 2026 ŞEHİRLERE GÖRE BARAJ DOLULUK ORANLARI

