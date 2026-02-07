İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarındaki doluluk oranları son günlerde artış gösterdi. Son haftalarda gerçekleşen düzenli kış yağışları, barajlardaki su seviyelerinin yükselmesine katkı sağladı. Bazı barajlar kritik seviyelerin üzerine çıktı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kent genelindeki barajların 7 Şubat 2026 itibarıyla güncel durumunu kamuoyuyla paylaştı.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANINDA SON DURUM

İstanbul’un barajlarındaki doluluk oranı son günlerde kademeli bir artış gösteriyor. 6 Şubat itibarıyla yüzde 34,2 olarak ölçülen baraj doluluk oranı, 7 Şubat’ta yüzde 34,71 seviyesine yükseldi. Buna göre doluluk oranı bir günde yaklaşık yüzde 1,49 artış kaydetti.

İSTANBUL BARAJLARINDA 3 GÜNDE DOLULUK ORANI

İstanbul’un baraj doluluk oranları son üç gün içinde istikrarlı bir yükseliş gösterdi. 5 Şubat’ta yüzde 33,73 olan doluluk oranı, 6 Şubat itibarıyla yüzde 34,2 seviyesine ulaştı. Bugün, 7 Şubat itibarıyla ise baraj doluluk oranı yüzde 34,71 olarak ölçüldü.

Bu verilere göre barajlardaki doluluk oranı son üç günde yaklaşık 0,98 puanlık bir artış kaydetti. Uzmanlar, bu artışın son günlerde etkili olan kış yağışları ve yer yer görülen sağanakların etkisiyle gerçekleştiğini belirtti. Ancak, doluluk oranlarının hâlâ ortalama seviyelerde olduğu bildirildi.

İSTANBUL BARAJLARINDA 14 GÜNLÜK KRİTİK ARTIŞ

İstanbul’un barajlarındaki doluluk oranları son 14 gün içinde dikkate değer bir artış gösterdi. 25 Ocak’ta yüzde 26,91 olarak ölçülen baraj doluluk oranı, bugün yüzde 34,71 seviyesine yükseldi. Uzmanlar, bu yaklaşık 7,8 puanlık artışın barajlardaki su seviyelerinde kayda değer bir toparlanma sağladığını belirtti.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARINDA SON DURUM

İstanbul'da barajlardaki doluluk oranları açıklanan son verilere göre büyük farklılıklar gösteriyor. Kentin en önemli su kaynaklarından Elmalı Barajı, yüzde 92,54 doluluk oranıyla en yüksek seviyede bulunuyor.

Öte yandan, bazı barajlarda doluluk oranları oldukça düşük seviyelerde seyrediyor. Kazandere Barajı yüzde 10,77, Pabuçdere Barajı ise yüzde 10,64 doluluk oranıyla en düşük seviyedeki barajlar olarak kaydedildi.

Uzmanlar, yüksek doluluk oranlarının sevindirici olduğunu belirtirken, düşük seviyedeki barajlar için kış aylarında yağışların devam etmesinin kritik önem taşıdığına dikkat çekti.

Diğer barajlarda ölçülen doluluk oranları ise şöyle:

Ömerli Barajı: %49,2

Darlık Barajı: %53,4

Elmalı Barajı: %92,54

Terkos Barajı: %22,48

Alibey Barajı: %30.58

Büyükçekmece Barajı: %25.23

Sazlıdere Barajı: %22.14

Istrancalar Barajı: %70,45

Kazandere Barajı: %10,77

Pabuçdere Barajı: %10.64

BARAJLARDA TAM DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda tam doluluk oranı, baraj kapasitesinin yüzde 100’e ulaştığı, yani barajda bulunması gereken en yüksek su seviyesini ifade eder.

İSKİ açıkladı: Barajlarda sevindiren artış

BARAJLARDA AKTİF DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda aktif doluluk oranı, barajda fiilen kullanılabilir durumda olan su miktarının toplam kapasiteye oranını ifade eder. Ölü hacim olarak adlandırılan, teknik nedenlerle kullanılamayan su bu orana dahil edilmez.

BARAJ DOLULUK ORANLARI NEDEN ÖNEMLİ?

İçme suyu arzının sürdürülebilirliğini gösterir.

Kuraklık riskine karşı erken uyarı niteliği taşır.

Tarımsal sulama planlamasında belirleyici olur.

Enerji üretimi ve sanayi kullanımı açısından kritik veridir.

Su kesintisi ve tasarruf önlemlerinin gerekip gerekmediğine işaret eder.

Şehirlerin kısa ve orta vadeli su yönetimi politikalarını etkiler.

7 ŞUBAT 2026 ŞEHİRLERE GÖRE BARAJ DOLULUK ORANLARI

7 Şubat Ankara'daki barajların doluluk oranları

7 Şubat İzmir'deki barajların doluluk oranları