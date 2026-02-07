Çanakkale’de ocak ayında etkili olan sağanak ve kar yağışları, barajlardaki su seviyelerini ciddi şekilde artırdı. Kentin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan 54 milyon 115 bin metreküplük Atikhisar Barajı’nda su seviyesi yüzde 89’a yükseldi.

ÇANAKKALE BELEDİYESİ’NDEN BARAJ VE TAŞKIN UYARISI

Çanakkale Belediyesi ileriki dönemlerde beklenen yağışların ardından barajın dolusavağının çalışacağı ve Sarıçay yatağında yaşanacak taşkınlara karşı uyarılarda bulundu. Çanakkale Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre; 5 Şubat 2026 tarihi itibarıyla Atikhisar Barajımızın doluluk oranı yüzde 89 seviyesine ulaşmıştır. Önümüzdeki günlerde beklenen yağışlar nedeniyle baraj dolusavağı çalışacak olup Sarıçay yatağı akışa geçecektir. Atatürk Mahallesi'nde çay yatağı içerisinde ikamet eden, çay yatağı boyunca yerleşimi bulunan ve araçlarını bu alanlara park eden hemşehrilerimiz ile Sarıçay'a tekne bağlayan balıkçılarımızın can ve mal güvenliği açısından, meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla gerekli tedbirleri almaları ve dikkatli olmaları gerekmektedir.

Çanakkale’deki diğer barajlarda ölçülen su seviyeleri ise şöyle:

Ayvacık Barajı: %88

Bakacak Barajı:%37

Bayramdere Barajı: %52

Bayramiç Barajı: %100

Zeytinliköy Barajı: %72

Taşoluk Barajı: %27

Tayfur Barajı: %22

Umurbey Barajı: %74

BARAJLARDA TAM DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda tam doluluk oranı, baraj kapasitesinin yüzde 100’e ulaştığı, yani barajda bulunması gereken en yüksek su seviyesini ifade eder.

Kaynak: DHA