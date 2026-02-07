Bursa’da barajlardaki su seviyeleri 7 Şubat Cumartesi itibarıyla merak konusu oldu. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) doluluk oranlarını açıkladı.

Yetkililer, kış aylarının genel olarak kurak geçmesine rağmen son ölçümlerdeki bu hafif artışın su rezervleri için sınırlı da olsa rahatlama sağladığını belirtti. Buna rağmen barajlardaki doluluk oranı hâlâ kritik seviyede. Uzmanlar, Bursa’nın su ihtiyacının güvence altına alınması gerektiğini vurguladı. Kuraklığın devam etmesi durumunda baraj doluluk oranlarının daha da düşebileceği uyarısında bulunuldu.

BURSA BARAJ DOLULUK ORANI KAÇ OLDU?

BUSKİ’nin yayımladığı son verilere göre, Bursa’daki barajların doluluk oranı 6 Şubat’ta yüzde 26,88 olarak ölçüldü. 7 Şubat itibarıyla yapılan güncel ölçümlerde de oran değişmeyerek yüzde 26,88 seviyesinde kaydedildi. Uzmanlar, barajlardaki dolulukta bir günlük değişim yaşanmamasına rağmen kış mevsimi boyunca düzenli yağışların devam etmesinin su rezervleri açısından kritik önem taşıdığına dikkat çekti.

Bursa'nın su umudu yağışlarla arttı

BURSA BARAJLARINDA SON 3 GÜNDE DOLULUK ORANLARI DEĞİŞTİ

Bursa’daki barajların doluluk oranı son üç gün içinde belirgin bir yükseliş gösterdi. 5 Şubat Perşembe günü yüzde 25,74 olarak ölçülen doluluk, 6 Şubat Cuma günü yüzde 26,88 seviyesine ulaştı. Bugün yapılan ölçümlerde ise oran yüzde 26,88 olarak sabit kaldı. Uzmanlar, son günlerdeki artışın barajlarda kısmi bir toparlanma sağladığını, ancak su seviyelerinin hala mevsim normallerinin altında seyretmeye devam ettiğini belirtti.

BURSA BARAJLARINDA 15 GÜNLÜK ARTIŞ

BUSKİ verilerine göre, Bursa’daki barajların doluluk oranı 23 Ocak’ta yüzde 6,8 seviyesindeydi. Bugün yapılan ölçümlerde ise doluluk oranı yüzde 26,88 olarak kaydedildi. Buna göre barajlardaki su seviyesi kısa sürede 20,08 puanlık önemli bir artış gösterdi.

BURSA BARAJLARI KASIM VE ARALIK’TA YÜZDE SIFIRDI

Bursa barajlarının doluluk oranları kış aylarında kritik seviyelerdeydi. Kasım ve Aralık aylarında barajlardaki su seviyesi yüzde sıfırdı. Bu durum, bölgedeki kurak kış koşullarını gözler önüne sermişti. Son günlerdeki yağışlar ise barajlarda önemli bir toparlanma sağladı.

SON 52 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ‘2025 Su Yılı Raporu’na göre, 1 Ekim 2024–30 Eylül 2025 döneminde metrekareye düşen ortalama yağış 422,5 milimetre olarak ölçüldü. Bu miktar, uzun yıllar ortalamasının yüzde 26 altında kalarak son 52 yılın en düşük seviyesi olarak kayda geçti.

BARAJLARDA TAM DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda tam doluluk oranı, baraj kapasitesinin yüzde 100’e ulaştığı, yani barajda bulunması gereken en yüksek su seviyesini ifade eder.

BARAJLARDA AKTİF DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda aktif doluluk oranı, barajda fiilen kullanılabilir durumda olan su miktarının toplam kapasiteye oranını ifade eder. Ölü hacim olarak adlandırılan, teknik nedenlerle kullanılamayan su bu orana dahil edilmez.

BARAJ DOLULUK ORANLARI NEDEN ÖNEMLİ?

İçme suyu arzının sürdürülebilirliğini gösterir.

Kuraklık riskine karşı erken uyarı niteliği taşır.

Tarımsal sulama planlamasında belirleyici olur.

Enerji üretimi ve sanayi kullanımı açısından kritik veridir.

Su kesintisi ve tasarruf önlemlerinin gerekip gerekmediğine işaret eder.

Şehirlerin kısa ve orta vadeli su yönetimi politikalarını etkiler.

7 ŞUBAT 2026 ŞEHİRLERE GÖRE BARAJ DOLULUK ORANLARI

