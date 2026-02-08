İhmalin bedelini küçük çocuklar ödedi: Korkudan annelerinin kucağından inemediler!

Yayınlanma:
Erzurum'da iddiaya göre bir sürücünün kırmızı ışık ihlali, 9 kişinin yaralandığı zincirleme kazaya dönüştü. Yetişkinlerin kural tanımazlığı en çok çocukları vurdu; kaza şokuyla sarsılan iki küçük çocuk, ambulans içerisinde annelerine sığınarak sakinleşebildi.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Yakutiye ilçesinde meydana geldi. Nurettin Topçu Bilgi Evi Kavşağı'nda iddiaya göre kırmızı ışıkta geçen Ahmet T. idaresindeki 34 BFR 093 plakalı otomobil, Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde seyreden Ahmet O. yönetimindeki kamyonete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, Muhammet U.A.A.'nın kullandığı 06 S 0426 plakalı otomobile çarparak durabildi.

erzurumda-2-otomobil-ve-1-kamyonetin-ka-1156701-343459-001.jpg

SAĞLIK EKİPLERİ ÇOCUKLARI SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 3 aracın karıştığı kazada olay yeri can pazarına dönerken, en zor anları çocuklar yaşadı. Kaza şokuyla sarsılan ve ambulansa alındıkları sırada annelerinin kucağından inmek istemeyen iki küçük çocuk, sağlık görevlilerince sakinleştirilmeye çalışıldı.

erzurumda-2-otomobil-ve-1-kamyonetin-ka-1156695-343459.jpg

İTFAİYECİDEN İNSANLIK DERSİ

Otomobilde sıkışanlar itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden kurtarılırken, kurtarma çalışmaları sırasında dikkat çeken bir başka detay daha objektiflere yansıdı. Bir itfaiye eri, ambulansın gelmesini beklerken üşüyen kazazede kadına üzerindeki montu verdi.

erzurumda-2-otomobil-ve-1-kamyonetin-ka-1156759-343459.jpg

9 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada sürücüler Ahmet T. ve Ahmet O. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Aysel T., Esma T., Rukiye U. T., İbrahim Halil T., Hatice U., Efehan Ö., Atilla D. yaralandı

erzurumda-2-otomobil-ve-1-kamyonetin-ka-1156700-343459-001.jpg

erzurumda-2-otomobil-ve-1-kamyonetin-ka-1156699-343459-001.jpg

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis aracı kaza yaptı: 2'si polis 3 yaralıPolis aracı kaza yaptı: 2'si polis 3 yaralı

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

