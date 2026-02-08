Polis aracı kaza yaptı: 2'si polis 3 yaralı

İstanbul Sultanbeyli'de gece saatlerinde polis aracının karıştığı trafik kazasında 2’si polis memuru olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Kaza, Akşemsettin Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki polis aracı ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 KJJ 140 plakalı minibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, polis aracında bulunan iki polis memuru ile minibüste bulunan bir kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Atatürk Caddesi bir süre trafiğe kapatılırken, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

DHA