Ehliyetsiz sürücüye 63 bin lira ceza

Yayınlanma:
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde motosikleti üzerine yatarak kullanan ehliyetsiz sürücüye 63 bin 326 lira ceza kesildi.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir motosiklet sürücüsünün trafikte tehlikeli şekilde seyir halinde olduğunu gösteren görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlattı. Yapılan çalışmada, motosikleti üzerine yatarak kullanan kişinin Y.Y. olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde Y.Y.’nin sürücü belgesinin bulunmadığı ve kullandığı motosikletin plakasız olduğu belirlendi. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmak, plakasız motosikletle trafiğe çıkmak ve diğer trafik ihlalleri nedeniyle toplam 63 bin 326 lira ceza kesildi.

Yetkililer, benzer tehlikeli sürüşlere karşı denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

