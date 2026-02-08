Üniversiteliler dikkat! 20 günlük staj devri resmen bitiyor: İşte yeni zorunluluk

Üniversite öğrencileri için mezuniyet öncesi süreçte kritik öneme sahip olan staj programlarında devrim niteliğinde bir karar alındı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), öğrencilerin iş hayatına adaptasyonunu hızlandırmak ve tecrübe kazanımlarını artırmak amacıyla staj sürelerini 20 günden en az bir eğitim dönemine çıkarma kararı aldı.

YENİ MODEL NASIL OLACAK? 3+1 VE 7+1 DÖNEMİ

YÖK'ün hayata geçireceği düzenleme, hem ön lisans hem de lisans programlarını kapsıyor. Yeni sistemde teorik eğitim ile pratik saha eğitimi harmanlanıyor:

Ön lisans programlarında: Öğrenciler ya "3 dönem teorik eğitim, 1 dönem staj" ya da "2 dönem teorik eğitim, 2 dönem staj" modeliyle eğitim görecek.

Lisans (4 yıllık) programlarında: Öğrenciler için "7 dönem teorik eğitim, 1 dönem staj" veya "6 dönem teorik eğitim, 2 dönem staj" modelleri uygulanacak.

Bu sayede öğrencilerin kağıt üzerinde kalan kısa süreli stajlar yerine, işletmelerde tam zamanlı mesai harcayarak deneyim kazanması hedefleniyor.

PİLOT UYGULAMA 7 İLDE BAŞLIYOR

Staj süresini uzatan bu büyük dönüşüm, ilk etapta Türkiye'nin sanayi ve ticaret hacmi yüksek 7 büyük şehrinde pilot olarak uygulanacak. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, uygulamanın başlayacağı illeri şu şekilde sıraladı:

İstanbul

Ankara

İzmir

Bursa

Kocaeli

Konya

Gaziantep

YÖK BAŞKANI ÖZVAR: İSTİHDAMA GEÇİŞ HIZLANACAK

Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yeni modelin amacının üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek olduğunu vurguladı. Özvar, öğrencilerin mezun olmadan iş dünyasıyla güçlü bağlar kuracağını belirterek şunları söyledi:

"Bu modelle öğrencilerimiz, akademik bilgilerini iş hayatının içinde uygulayarak öğrenirken, mezuniyet öncesinde iş dünyasıyla güçlü bir bağ kuracak. Böylece öğrencilerimiz iş hayatında doğrudan deneyim kazanacak. Mezunlarımızın donanımı ve üretkenliği artırılacak. İstihdama geçiş süreçleri hızlanacak."

Özvar ayrıca, öğrencilerin işletmelerde üstleneceği görevlerin, değerlendirilme yöntemlerinin ve iş sağlığı ile güvenliğine ilişkin hususların yapılacak sözleşmelerde açıkça yer alacağını belirtti.

UZMANLARDAN TAM NOT: ESKİ SİSTEM YETERSİZDİ

Eğitim dünyası da YÖK'ün bu hamlesini olumlu karşıladı. Eğitim Uzmanı Sadık Gültekin, eski sistemdeki 20-23 günlük staj sürelerinin asla yeterli olmadığını belirterek düzenlemenin yerinde olduğunu savundu.

Gültekin, yeni sistemin öğrencilerin işe alım süreçlerini pozitif etkileyeceğini ifade ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Esasında çok yerinde ve doğru bir uygulama. Daha önceden biliyorsunuz ki staj süreleri 20-23 günlük bir süreçti. Bu yeterli mi? Asla yeterli değil. Yapılan bu değişiklikle birlikte öğrenci bilgilerini sektöre aktaracak, sektördeki bilgileri veyahut sorunları akademiye aktaracak. Bu, öğrencinin hem uyum hem de daha sonra işe kabul edilme açısından son derece olumlu bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor."