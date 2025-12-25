Erdoğan imzaladı: 11 ilde orman sınırları değişti

Yayınlanma:
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 11 ildeki bazı orman alanları, orman sınırları dışına çıkarıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre 11 ildeki bazı alanlar orman sınırlarından çıkarıldı. 24 Aralık 2025 tarihli ve 10778 sayılı karar, Adana, Bingöl, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Gümüşhane, Konya, Mersin, Muğla, Trabzon ve Zonguldak illerinde bulunan bazı alanların orman sınırları dışına alınmasını hükme bağladı.

ERDOĞAN İMZALADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karar, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun ek 16'ncı maddesi kapsamında hazırlandı. Bu madde, belirli şartlar ve usuller çerçevesinde orman vasfının değiştirilmesine olanak tanıyor.

İstanbul susuz ve nefessiz kalacak! Son ormanlarına hançer üstüne hançerİstanbul susuz ve nefessiz kalacak! Son ormanlarına hançer üstüne hançer

Orman Kampı'nda ağaç katliamı alarmı: Kesim alanı ilan edildi, onlarca sağlıklı ağaç işaretlendiOrman Kampı'nda ağaç katliamı alarmı: Kesim alanı ilan edildi, onlarca sağlıklı ağaç işaretlendi

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEVREDECEK

Karara göre söz konusu alanlar, orman sınırları dışına çıkarılmakla birlikte tamamen kamu mülkiyetinde kalmaya devam edecek. Bu araziler, devletin hüküm ve tasarrufu altında ya da Hazine'nin özel mülkiyetinde sayılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, bu yerleri Orman Genel Müdürlüğü'ne devrederek yeniden ormanlaştırma çalışmalarının yapılmasını sağlayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

