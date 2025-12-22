İstanbul susuz ve nefessiz kalacak! Son ormanlarına hançer üstüne hançer

İstanbul’un su kaynaklarını ve nefesini barındıran Kuzey Ormanları, rant projeleri ve taş ocakları tarafından parça parça yok ediliyor. Silivri'ye bağlı Danamandıra Köyü'nde çekilen görüntüler, "tıraşlama" adı altında ormanın nasıl yok edildiğini ve tarım arazilerinin köylünün elinden nasıl alındığını belgeledi.

"BURASI İSTANBUL'UN SON ORMANLARI"

Kesilmiş ağaçların ve devasa çukurların önünde durarak durumu kayda alan Danamandıra köylüsü, karşıdaki tepeyi işaret ederek maden sahasının nasıl genişlediğini anlattı. Orman İşletme Müdürlüğü'nün kesim işlemlerine hız verdiğini belirten vatandaş, "Burası İstanbul’un son ormanlarıdır. Her yanı su, her yanı tarih olan ormanların hali budur" diyerek yetkililere seslendi.

Görüntülerde, yemyeşil orman dokusunda kesilen ağaçların yarattığı çoraklık dikkat çekiyor. Köylü, maden sahasının 70 dönümlük bir alana daha yayılacağını ve ormanın içine doğru ilerleyeceğini vurguladı.

MİLLİ EMLAK SATTI, KÖYLÜNÜN TOPRAĞI GİTTİ

Videodaki en çarpıcı iddialardan biri ise arazilerin el değiştirme sürecine dair. Vatandaş, maden sahası olarak açılan bölgelerin aslında köylünün tarım arazisi olduğunu belirtti. İddiaya göre; Milli Emlak, köylüye tapusunu vermediği bu arazileri ihale yoluyla satışa çıkardı.

Vatandaş o süreci şu sözlerle anlattı:

"Burası zaten köylünün tarım arazisiydi. Alttaki tarım arazisi parsellerini Milli Emlak'tan parayla aldı şirketler. Köylüye tapusunu vermedi, gitti Milli Emlak ihale ile Kentsel Dönüşüm Başkanlığı açık artırmasıyla sattı."

BİR KÖYÜN ÇEVRESİNDE 8 TAŞ OCAĞI!

Danamandıra Köyü, adeta bir maden havzasına dönüştürülmüş durumda. Bölgedeki tek bir köyün çevresinde tam 8 adet taş ocağı faaliyet gösteriyor. Kuru dere yataklarının, su kanallarının ve doğal yaşam alanlarının üzerinden geçen iş makineleri, İstanbul'un ekolojik dengesini altüst ediyor.

Vatandaş, bölgenin sahipsizliğinden yakınarak, "Gelip korunmuyor buralar arkadaşlar. Burası İstanbul'un son kalesi, son ormanları" diyerek kamuoyunu duyarlı olmaya çağırdı.

İstanbul'un akciğerleri için ortak duruş: Yapılaşmaya karşı yürüdüler

SU VE TARİH YOK OLUYOR

Bölge sadece ağaçlardan ibaret değil. Tarihi su yolları ve doğal su kaynakları da maden faaliyetleri nedeniyle kuruma tehlikesiyle karşı karşıya. Videoda bahsedilen kanal ve dere yatakları, taş ocaklarının genişleme sahası içinde kalarak hafriyat ve toz bulutu altında can çekişiyor.

Kuzey Ormanları Savunması, bu görüntüleri "Danamandıra Köyümüzün çevresini tıraşlıyorlar" notuyla paylaşarak, İstanbul'un kuzeyindeki bu sessiz çığlığın duyulmasını istedi.