İstanbul'un akciğerleri için ortak duruş: Yapılaşmaya karşı yürüdüler

"Belgrad Ormanı İçin Harekete Geçin" çağrısıyla Neşet Suyu Yürüyüş Parkuru’nda toplanan çevre gönüllüleri, ormanın korunması gerektiğine dikkat çekti. Eyleme, Türkiye Ormancılar Derneği ve Kuzey Ormanları Savunması üyeleri, CHP Sarıyer İlçe Başkanı Mehmet Kubat, CHP Sarıyer Kadın ve Gençlik Kolları üyeleri, Sarıyer Kent Konseyi Başkanı Sibel Kumbasar ve konsey üyeleri gibi geniş bir katılım oldu. Yürüyüş boyunca sık sık “Bu daha başlangıç mücadeleye devam” ve “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganları atıldı.

ORMANCILAR DERNEĞİ: 1 MİLYON HEKTAR ALAN ORMANCILIK DIŞI KULLANIMA AÇILDI

Yapılan basın açıklamasında söz alan Türkiye Ormancılar Derneği Marmara Şube Başkanı Sezai Kaya, Belgrad Ormanı'nın tarihsel önemine vurgu yaparak Türkiye genelindeki orman kayıplarına dikkat çekti:

“Belgrad Ormanı, Bizans’tan bugüne İstanbul’a su sağlayan, oksijen kaynağı bir ormandır. Ancak son 20 yıldır bu alanın ciğerine hançer saplanmıştır. Bugün ülkenin her yerinde ormanlar turizm, maden, yol ve inşaat için tahsis ediliyor. Türkiye'de 2002’den bu yana 1 milyon hektara yakın bir alan ormancılık dışı amaçlarla kullanılmak üzere tahsis edildi. Nereye? Turizm tesislerine, betonlaşmaya, asfalta, yola, madene. Aklınıza gelen her türlü işletmeye tahsis edildi. İşin ilginci bu alanlar 23 milyon hektarlık bir alanın içinde gözüküyor. Yani orman olarak gözüküyor. Fakat ormana dönüşmesi artık mümkün olmayan yerler. Onun için tepkiliyiz.”

Kaya, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Belgrad’a çivi çaktırmam” açıklamasını hatırlatarak, “Bugün bırakın çiviyi, betonlaşma had safhada. Her gün yüzlerce hektar doğal alan elden çıkıyor” diye ekledi.

İstanbul'un son nefesini de kesiyorlar! Belgrad Ormanındaki ağaçlara balta vuruldu!

KUZEY ORMANLARI SAVUNMASI: HER AĞAÇ ÖZGÜR KALANA KADAR BURADA OLACAĞIZ

Kuzey Ormanları Savunması Sözcüsü Başar Alipaça ise geçmişteki mücadeleleri hatırlatarak kararlılık mesajı verdi:

“Buraya 10 yıl önce turistik tren hattı geçirmek istediler. Yüz binlerce ağaç kesilecekti. Biz Kuzey Ormanları Savunması, Don Kişot Bisiklet Kolektifi ve Orman Derneği ile üç yıl boyunca mücadele verdik ve projeyi iptal ettirdik. Kuzey Ormanları, Kırklareli’nden Bolu’ya kadar uzanan dünyanın en önemli ekolojik kuşaklarından biridir. Bu alanı korumak kırmızı çizgimizdir. Her ağaç özgür kalana kadar burada olacağız.”

"DOĞAL ALANLARIMIZI KAYBEDİYORUZ"

Don Kişot Bisiklet Kolektifi adına konuşan İrfan Metin, şehirdeki plansız büyümenin ormanlar üzerindeki baskısına dikkat çekti:

“Doğal olmayan bir şekilde kalabalıklaşmış bir şehirde yaşıyoruz. Avrupa’da hiçbir şehir 20 milyon nüfusa ulaşmamıştır. Buna rağmen kamuya açık yeşil alanlarımız yok denecek kadar az. Eldeki değerli alanlar da betonlaşmayla kayboluyor. Bu gidişe dur demek için buradayız. İsyan, devrim, bisiklet diyoruz.”

ORMANIN TARİHSEL VE YASAL KORUMA STATÜSÜ HATIRLATILDI

Kuzey Ormanları Savunması’ndan Ceyda Kiymir de Belgrad Ormanı’nın yasal statüsünü ve tarihsel önemini vurgulayarak mevcut tehditleri sıraladı:

“Belgrad Ormanı yüzlerce yıl öncesinden günümüze ulaşmış, paha biçilmez ekosistem ve tarihi değerlere ev sahipliği yapan bir alandır. 1924’te Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasıyla ‘Numune Orman’ ilan edilmiştir. 1950’de ise Bakanlar Kurulu kararıyla en üst düzey koruma statüsüne sahip ‘Muhafaza Ormanı’ olmuştur.”

Kiymir, bu koruma statüsüne rağmen ormandaki 9 tabiat parkında yapılaşmanın arttığını belirterek, “Kirazlıbend ve Irmak tabiat parklarında yoğun beton yapılaşma mevcut. Yollar asfaltlanmış durumda. 2024’te bin 150 hektarlık bölümün Milli Parklara devredilmek istenmesi kamuoyunun tepkisiyle karşılandı. Şimdi TBMM’de görüşülen yeni yasa ile muhafaza ormanlarında turizm tesisi ve madencilik yapılmasının önü açılmak isteniyor. Bu saldırılar İstanbul’un can damarlarını kesmeye yöneliktir. Belgrad Ormanı sahipsiz değildir” dedi.

Konuşmacılardan bir diğeri ise su krizine dikkat çekerek, “Bir ülke başkentini değiştiriyor. Hangi ülke? İran. Neden? Çünkü tek sebep su” sözleriyle çevresel tehdidin ciddiyetine işaret etti.

Protestocular, yapılan açıklamaların ardından orman içerisinde 3 kilometrelik bir yürüyüş gerçekleştirdi.