Manisa’da feci kaza! 5 araç birbirine girdi

İzmir-Manisa çevre yolunda, Manisa’nın Yunus Emre ilçesi yakınlarındaki Saat Kulesi Kavşağı Menemen Köprüsü girişinde meydana gelen olayda, İzmir'den Manisa'nın Akhisar ilçesi yönüne giden Duran Kocatürk'ün (72) kullandığı otomobil, sağ şeritteki aynı yöne giden Mevlüt Yurt (48) yönetimindeki asfalt atığı yüklü traktöre çarptı.

Yaşanan kazanın şiddetiyle savrulan otomobil sol şeride geçti. Bu sırada gelen İ.E. (52) idaresindeki İzmir-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü de otomobile çarptı.

5 KİŞİ YARALANDI!

Kazada traktör sürücüsü Mevlüt Yurt, otomobil sürücüsü Duran Kocatürk, yanındaki Nazire Kocatürk (71) otobüste görevli muavinler Enes Bilgili (20) ve Kadir Şerifoğlu (26) yaralandı.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ!

Yaralılar, araçlardan çıkarıldı ve sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu ifade edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

