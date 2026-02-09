Bursa’da korkunç kaza! Motosikletli aracın camından içeri girdi

Yayınlanma:
Bursa’da, saatte 113 kilometre hızla giden motosiklet, önünde duran hafif ticari araca çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü, aracın arka camından içeri girdi. O anlar, kas kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Bursa-Yalova Otoyolu'nda meydana gelen kazada, saatte 113 kilometre hızla giden motosiklet, önünde duran hafif ticari araca çarptı. Saatte 113 kilometre hızla giden motosiklet, önünde duran hafif ticari araca çarptı.

motosiklet-surucusu-kazada-hafif-ticari-1158006-343835.jpg

ARACIN ARKA CAMINDAN İÇERİ GİRDİ!

Meydana gelen kazanın şiddetiyle, motosiklet sürücüsü başını çarparak kırdığı aracın arka camından içeriye girdi. Belden yukarısı araç içinde kalan sürücünün kolları kırıldı.

motosiklet-surucusu-kazada-hafif-ticari-1158003-343835.jpg

KAZA ANLARI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ!

Kaza nedeniyle yaralanan motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

O anlar, kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.



Kaynak:DHA

