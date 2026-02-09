Bursa’da korkunç kaza! Motosikletli aracın camından içeri girdi
Yayınlanma:
Bursa’da, saatte 113 kilometre hızla giden motosiklet, önünde duran hafif ticari araca çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü, aracın arka camından içeri girdi. O anlar, kas kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Bursa-Yalova Otoyolu'nda meydana gelen kazada, saatte 113 kilometre hızla giden motosiklet, önünde duran hafif ticari araca çarptı. Saatte 113 kilometre hızla giden motosiklet, önünde duran hafif ticari araca çarptı.
ARACIN ARKA CAMINDAN İÇERİ GİRDİ!
Meydana gelen kazanın şiddetiyle, motosiklet sürücüsü başını çarparak kırdığı aracın arka camından içeriye girdi. Belden yukarısı araç içinde kalan sürücünün kolları kırıldı.
KAZA ANLARI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ!
Kaza nedeniyle yaralanan motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
O anlar, kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaynak:DHA