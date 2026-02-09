Muğla’da soba kazasında acı kayıp: 11 yaşındaki Ceylin yaşamını yitirdi

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen soba kazasında ağır yaralanan 11 yaşındaki Ceylin Öztürk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Yayla Ceylan Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre Ceylin Öztürk, evde sobanın kapağını açtığı sırada meydana gelen parlama sonucu yüzünden ve vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralandı. Durumu fark eden yakınları, hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Öztürk, Seydikemer’deki hastaneye kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından durumu ağır olan çocuk, Antalya Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

2 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Vücudunda ağır yanıklar bulunan Ceylin Öztürk, yoğun bakımda iki gün süren yaşam mücadelesini doktorların tüm çabalarına karşın kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. (AA)