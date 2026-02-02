Eşinin acısı dinmeden kızıyla can verdi: Hatay'da soba faciası

Eşinin acısı dinmeden kızıyla can verdi: Hatay'da soba faciası
Yayınlanma:
Hatay'ın Hassa ilçesinde soba kullanımı bir aileyi daha parçaladı. Bir süre önce eşini toprağa veren Nuh Bağcı, bu kez 15 yaşındaki kızıyla birlikte sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle yaşamını yitirdi. Ailenin hayatta kalan üyeleri hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Olay, Hatay'ın Hassa ilçesinde 4 kişilik Bağcı ailesinin yaşadığı evde meydana geldi. Aileden haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine sabah saatlerinde adrese yönlendirilen ekipler, eve girdiklerinde aile fertlerinin hareketsiz yattığını tespit etti.

DAHA ÖNCE DE EŞİNİ KAYBETMİŞTİ

Ekiplerin evde yaptığı incelemede, bir süre önce eşini kaybeden baba Nuh Bağcı (42) ile kızları Nisa (15) ve Esra (14) ile annesi Emine Bağcı'nın (73) bilinçsiz halde olduğu görüldü. Sağlık ekiplerinin kontrolleri sonucunda, Nuh Bağcı ve kızı Nisa Bağcı'nın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

BABAANNENİN DURUMU KRİTİK

Zehirlenme sonucu evde baygın halde bulunan diğer aile üyeleri Emine Bağcı ve Esra Bağcı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan isimlerden 73 yaşındaki Emine Bağcı'nın hayati tehlikeyi atlatamadığı bildirildi.

Şanlıurfa'da soba gazı faciası: 11 kişi zehirlendiŞanlıurfa'da soba gazı faciası: 11 kişi zehirlendi

Baba ve kızının cenazeleri işlemler için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

