Şanlıurfa'da soba gazı faciası: 11 kişi zehirlendi
Şanlıurfa'da ısınmak için yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı.
ISINMAK İÇİN YAKTIKLARI SOBADAN ZEHİRLENDİLER
Harran'da kırsal Ortakonakcık, Bozovo'da kırsal Kocrevan ve Birecik'te kırsal Kurucahöyük mahallelerinde yaşayan 11 kişi, ısınmak için soba yaktı.
Yaktıkları sobalardan karbonmonoksit gazının sızmasıyla, aralarında 2 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu kişiler zehirlendi.
2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kentteki hastanelere kaldırılan 11 kişiden 2 yaşındaki Azra Özbay'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
SOBA GAZI ZEHİRLENMELERİNİN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN NE YAPMALI?
Özellikle kış aylarında meydana gelen soba gazı zehirlenmelerinin önüne geçmek için şu önlemler alınmalı:
- Fazla dirsek ve boru kullanılmamalıdır. Boru bacayı daraltmamalı, boru ve dirsekler hava sızdırmamalıdır. Soba boru ve dirsekleri belli aralıklarla temizlenmelidir.
- Rüzgarlı havalarda baca tepmesi ve yağmur suyunun bacanın içini ıslatmasını önlemek için rüzgar yönüne göre yön değiştiren baca başlığı kullanılmalıdır.
