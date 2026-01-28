Şanlıurfa'da soba gazı faciası: 11 kişi zehirlendi

Şanlıurfa'da soba gazı faciası: 11 kişi zehirlendi
Yayınlanma:
Şanlıurfa'da ısınmak için yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'da üç ilçede sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 11 kişi hasteneye kaldırıldı.

ISINMAK İÇİN YAKTIKLARI SOBADAN ZEHİRLENDİLER

Harran'da kırsal Ortakonakcık, Bozovo'da kırsal Kocrevan ve Birecik'te kırsal Kurucahöyük mahallelerinde yaşayan 11 kişi, ısınmak için soba yaktı.

Yaktıkları sobalardan karbonmonoksit gazının sızmasıyla, aralarında 2 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu kişiler zehirlendi.

2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kentteki hastanelere kaldırılan 11 kişiden 2 yaşındaki Azra Özbay'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

soba-2312144.jpg

Sobadan zehirlenen yaşlı çift yaşamını yitirdiSobadan zehirlenen yaşlı çift yaşamını yitirdi

SOBA GAZI ZEHİRLENMELERİNİN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN NE YAPMALI?

Özellikle kış aylarında meydana gelen soba gazı zehirlenmelerinin önüne geçmek için şu önlemler alınmalı:

  • Fazla dirsek ve boru kullanılmamalıdır. Boru bacayı daraltmamalı, boru ve dirsekler hava sızdırmamalıdır. Soba boru ve dirsekleri belli aralıklarla temizlenmelidir.
  • Rüzgarlı havalarda baca tepmesi ve yağmur suyunun bacanın içini ıslatmasını önlemek için rüzgar yönüne göre yön değiştiren baca başlığı kullanılmalıdır.

Kaynak:AA

Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Yasa değişiyor! MASAK saniyeler içinde banka hesaplarını dondurabilecek
Ünlü ekonomist uyardı:
Yeni düzenlemeyle bankadaki paranız tehlikede
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Ufuktaki lapa lapa kar adım adım yaklaştı! Meteoroloji 12 ili kar, fırtına ve yağmura karşı uyardı
Lojistik devi 30 bin çalışanla yollarını ayıracak
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
Stilin sessiz dili: Gardırobunuz karakterinizi nasıl ele verir?
Türkiye
Şişli'deki vahşette kan donduran itiraflar: Senin telefonundan görüştüm iz kalır
Şişli'deki vahşette kan donduran itiraflar: Senin telefonundan görüştüm iz kalır
Bulgaristan’dan 1 otobüs bile gelmedi: Edirne esnafı isyan etti
Bulgaristan’dan 1 otobüs bile gelmedi: Edirne esnafı isyan etti
İstanbul'da korkunç olay! Genç çift sırayla metrelerce yüksekten atladı
İstanbul'da korkunç olay! Genç çift sırayla metrelerce yüksekten atladı