Sobadan zehirlenen yaşlı çift yaşamını yitirdi

Yayınlanma:
Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Ardıçkaya köyünde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca hayatını kaybetti. Çiftin cansız bedenleri, kendilerinden haber alınamaması üzerine eve gelen yakınları tarafından bulundu.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde, soba zehirlenmesi nedeniyle trajik bir ölüm olayı yaşandı. Ardıçkaya köyünde ikamet eden 65 yaşındaki Hacı Halit Şengül ve 60 yaşındaki eşi Ayşe Şengül, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.

HABER ALINAMAYINCA 112 ARANDI

Çift ile iletişim kuramayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK EKİPLERİ ÖLÜMÜ TESPİT ETTİ

Eve ulaşan sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde, Hacı Halit Şengül ve eşi Ayşe Şengül'ün karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini tespit etti.

CENAZELER MORGA KALDIRILDI

Hayatını kaybeden karı kocanın cansız bedenleri, adli işlemlerin tamamlanması ve ölüm nedenlerinin kesinleştirilmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Ermenek Devlet Hastanesi morguna nakledildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Türkiye
