Kömür sobası yangına neden oldu: Tek katlı ev küle döndü

Adana'nın Feke ilçesinde kömür sobasından kaynaklanan yangında alevlere teslim olan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Adana'nın Feke ilçesinde kömür sobasından kaynaklanan yangında alevlere teslim olan tek katlı ev küle döndü.

Adana’nın Aladağ ilçesi Mansurlu Mahallesi Dere mevkisinde, akşam saatlerinde tek katlı bir evde yangın çıktı. Caner A.’ya ait evde, kömür sobasından sıçrayan kıvılcımlar sonucu başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Alevler ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen evde soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

