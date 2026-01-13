Eskişehir’de marangozhanede yangın

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde, Kumlubel Mahallesi Alptekin Sokak’ta bulunan bir marangozhanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bahçelievler'de korkutan yangın: Bitişikteki binaya sıçradı

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tedbir amaçlı çevredeki bazı evler boşaltılırken, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonrasında iş yeri kullanılamaz hale geldi.