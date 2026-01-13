Eskişehir’de marangozhanede yangın

Yayınlanma:
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde marangozhanede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. İş yeri kullanılamaz hale geldi.

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde, Kumlubel Mahallesi Alptekin Sokak’ta bulunan bir marangozhanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bahçelievler'de korkutan yangın: Bitişikteki binaya sıçradıBahçelievler'de korkutan yangın: Bitişikteki binaya sıçradı

aa-20260113-40245248-40245244-eskisehirde-marangozhanede-cikan-yangin-sonduruldu-1.jpg

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tedbir amaçlı çevredeki bazı evler boşaltılırken, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonrasında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
R. Stirling’in mirası mucizevi motor dizelsiz benzinsiz çalışıyor
R. Stirling’in mirası mucizevi motor dizelsiz benzinsiz çalışıyor
Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Kar yağışı devam edecek mi soğuk ne zaman bitecek: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
Türkiye
Çocukların oyunu faciaya neden oluyordu: Kar topu isabet eden küreme aracı kontrolden çıktı
Çocukların oyunu faciaya neden oluyordu: Kar topu isabet eden küreme aracı kontrolden çıktı
Mersin'de binlerce sentetik ecza ele geçirildi
Mersin'de binlerce sentetik ecza ele geçirildi
Malatya’da ruhsatsız silah operasyonu
Malatya’da ruhsatsız silah operasyonu