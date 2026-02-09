Boğaziçi Üniversitesi'nde polis ablukası! Öğrencilere biber gazı ve plastik mermilerle müdahale

Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika... Boğaziçi Üniversitesi’nde kulüp odalarının taşınmasına karşı çıkan öğrencilerin başlattığı protesto nedeniyle Güney Kampüs’te geniş güvenlik önlemleri alındı, kampüse çok sayıda polis sevk edildi. Öğrencilere biber gazı ve plastik mermilerle müdahale edildiği belirtildi.

Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan protestolar nedeniyle Güney Kampüs’te yoğun güvenlik önlemleri alındı. Üniversite yönetiminin öğrenci kulüplerine ait odaların boşaltılarak daha uzak dersliklere taşınmasına karar vermesine tepki gösteren öğrenciler eylem başlattı. Gelişmelerin ardından kampüse çok sayıda polis sevk edildi.

bogazici.jpg

BOĞAZİÇİ'NDE POLİS ABLUKASI

Öğrenciler, kulüp faaliyetlerini sürdürdükleri alanların ellerinden alınmasına karşı çıkarak Güney Kampüs’te bir araya geldi. Protestolar sürerken, kampüs çevresi ve içi güvenlik güçleri tarafından ablukaya alındı. bogazici2.jpg

ÖĞRENCİLERE 'ERDOĞAN' UYARISI

Öğrencilerin attığı “diplomasız Erdoğan” sloganına polis tarafından uyarı yapıldı; uyarıda söz konusu sloganın “kanunsuz” olduğu vurgulandı.

"ÖĞRENCİLERE GAZ, PLASTİK MERMİYLE MÜDAHALE EDİLİYOR"

CHP Parti Meclisi Üyesi Sevgi Kılıç ise yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, okul kulüplerine ait mekanların gasp edilmesine karşı bugün, en temel anayasal hakları olan protesto hakkını kullanıyor.

Bu haklı itiraza karşılık üniversite onlarca polisle kuşatıldı, TOMA’lar kampüs içine sokuldu ve öğrencilere gaz, plastik mermiyle müdahale ediliyor.

Kayyım rektörlük, sorun çözmek yerine her seferinde yeni krizler üretmektedir. Üniversiteyi akademiyle, katılımcılıkla ve kendi tarihsel geleneğiyle yönetemeyen bu anlayış, okulu polis gücüyle yönetmeye çalışıyor.

Öğrencileri rahat bırakın! Bu müdahalenin kendisi hukuksuzdur. Vekillerimiz ve avukatlarımızla birlikte Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin haklı mücadelesinin yanındayız"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

