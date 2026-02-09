Boğaziçi Üniversitesi'nde polis ablukası! Öğrencilere biber gazı ve plastik mermilerle müdahale
Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan protestolar nedeniyle Güney Kampüs’te yoğun güvenlik önlemleri alındı. Üniversite yönetiminin öğrenci kulüplerine ait odaların boşaltılarak daha uzak dersliklere taşınmasına karar vermesine tepki gösteren öğrenciler eylem başlattı. Gelişmelerin ardından kampüse çok sayıda polis sevk edildi.
Boğaziçi'ne TOMA’larla şafak baskını! Kulüp odaları dağıtıldı
BOĞAZİÇİ'NDE POLİS ABLUKASI
Öğrenciler, kulüp faaliyetlerini sürdürdükleri alanların ellerinden alınmasına karşı çıkarak Güney Kampüs’te bir araya geldi. Protestolar sürerken, kampüs çevresi ve içi güvenlik güçleri tarafından ablukaya alındı.
ÖĞRENCİLERE 'ERDOĞAN' UYARISI
Öğrencilerin attığı “diplomasız Erdoğan” sloganına polis tarafından uyarı yapıldı; uyarıda söz konusu sloganın “kanunsuz” olduğu vurgulandı.
"ÖĞRENCİLERE GAZ, PLASTİK MERMİYLE MÜDAHALE EDİLİYOR"
CHP Parti Meclisi Üyesi Sevgi Kılıç ise yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, okul kulüplerine ait mekanların gasp edilmesine karşı bugün, en temel anayasal hakları olan protesto hakkını kullanıyor.
Bu haklı itiraza karşılık üniversite onlarca polisle kuşatıldı, TOMA’lar kampüs içine sokuldu ve öğrencilere gaz, plastik mermiyle müdahale ediliyor.
Kayyım rektörlük, sorun çözmek yerine her seferinde yeni krizler üretmektedir. Üniversiteyi akademiyle, katılımcılıkla ve kendi tarihsel geleneğiyle yönetemeyen bu anlayış, okulu polis gücüyle yönetmeye çalışıyor.
Öğrencileri rahat bırakın! Bu müdahalenin kendisi hukuksuzdur. Vekillerimiz ve avukatlarımızla birlikte Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin haklı mücadelesinin yanındayız"