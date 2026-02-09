Boğaziçi Üniversitesi'nde polis ablukası! Öğrencilere biber gazı ve plastik mermilerle müdahale

Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan protestolar nedeniyle Güney Kampüs’te yoğun güvenlik önlemleri alındı. Üniversite yönetiminin öğrenci kulüplerine ait odaların boşaltılarak daha uzak dersliklere taşınmasına karar vermesine tepki gösteren öğrenciler eylem başlattı. Gelişmelerin ardından kampüse çok sayıda polis sevk edildi.

Boğaziçi'ne TOMA’larla şafak baskını! Kulüp odaları dağıtıldı

BOĞAZİÇİ'NDE POLİS ABLUKASI

Öğrenciler, kulüp faaliyetlerini sürdürdükleri alanların ellerinden alınmasına karşı çıkarak Güney Kampüs’te bir araya geldi. Protestolar sürerken, kampüs çevresi ve içi güvenlik güçleri tarafından ablukaya alındı.

ÖĞRENCİLERE 'ERDOĞAN' UYARISI

Öğrencilerin attığı “diplomasız Erdoğan” sloganına polis tarafından uyarı yapıldı; uyarıda söz konusu sloganın “kanunsuz” olduğu vurgulandı.

"ÖĞRENCİLERE GAZ, PLASTİK MERMİYLE MÜDAHALE EDİLİYOR"

CHP Parti Meclisi Üyesi Sevgi Kılıç ise yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: