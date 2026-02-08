Boğaziçi'ne TOMA’larla şafak baskını! Kulüp odaları dağıtıldı

Boğaziçi Üniversitesi’nde, dün gece başlayan ve sabah erken saatlerde de devam eden şafak operasyonu düzenlendi. Söz konusu operasyon TOMA ve çevik kuvvet ekipleriyle düzenlenirken Müzik Kulübü, Sualtı Sporları Kulübü, Güzel Sanatlar Kulübü ile Spor Kurulu, Hamlin Hall binasından boşaltıldı.

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) Başkanı Serra Ulusoy, geçtiğimiz gün üniversite önünde bir açıklama yapmış kulüp odalarının boşaltılmasına karşı çıkmış ve “Türkiye’nin bir incisidir Boğaziçi. Siz Boğaziçi değerini değersizleştirdiğiniz zaman, oradaki eğitimin kalitesini düşürdüğünüz zaman, öğrencilerimizin öğrenme kapasitelerini indirdiğimizde ne kazanmış olursunuz? Bütün bunların cevabı yok. Amaç Güney Kampüs’ü öğrencisizleştirmek. Hamlin Hall 160 yıldır burası. Onun altında kulüp odalarımız var. Niye orayı boşaltıyorsunuz? Efendim ‘Fakülte yapacağız, derslik yapacağız’” ifadelerini kullanmıştı.

“Orası 160 yıldır bir geleneğe sahip. Niye bu gelenek göz ardı ediliyor? Geleneklerimizden niye uzaklaşıyoruz?” sorularını yönelten Ulusoy, “Yerli ve milli değerlerden konuşuyoruz. Hamlin Hall yerli ve milli değer. Siz orayı bir öğrencinin dersliği yaptığınız zaman bir şeyler değişmiyor. Biz bugün burada birtakım elitler olarak değiliz. Biz halkın çocukları olarak buradayız. Halkın çocuklarının korunması için buradayız.” demişti.

TOMALARLA ŞAFAK BASKINI!

Akademisyenlerin, öğrencilerin tepkisine rağmen Boğaziçi Üniversitesi’nde, geçtiğimiz gün gece saatlerinde itibaren girişler kısıtlandı ve sabah erken saatlerde TOMA ve çevik kuvvet desteğiyle şafak operasyonu düzenlendi. Müzik Kulübü, Sualtı Sporları Kulübü, Güzel Sanatlar Kulübü ile Spor Kurulu, Hamlin Hall binasından boşaltıldı. Odalardaki eşyalar apar topar taşındı ve giriş anahtarları değiştirildi.

Boğaziçi’nde “kayyum rektör” protestosuna katılan mezunlara okula giriş yasağı!

Operasyona ilişkin Boğaziçili akademisyen ve öğrencilerden yapılan açıklamada, "Gece yarısından itibaren Boğaziçi Üniversitesi'nin kampüsleri tamamen kilitlendi ve öğrenci girişlerine izin verilmedi. Gece 01.00-02.00'den itibaren sadece yurtta kaldığını kanıtlayabilen öğrenciler yurdun olduğu kampüse alındı. Yine gece yarısı ilerleyen saatlerde ise kampüslerin bulunduğu Hisarüstü'ne pek çok polis otobüsü, gözaltı otobüsü, anons cihazı, çevik kuvvet kalkanları taşıyan kamyonlar ve iki TOMA geldi. Gözaltı ve polis otobüsleri Güney Kampüs içinde otoparka yerleştirilirken Güney Kampüs'ün Aşiyan tarafında kalan diğer girişlerinde ise polis yığıldı.” denildi.

"PEK ÇOK DEĞERLİ DEMİRBAŞ EŞYA KIRILDI HASAR GÖRDÜ"

“Araçların gelmesiyle beraber bir önceki gün teslim edilmeyen kulüp odaları öğrencilerin kampüse girişinin tamamen engellenmesiyle beraber nakliyat kamyonlarıyla boşaltılmaya başlandı. Halihazırda kampüste ve odanın içinde bulunan öğrencilerin bulunduğu kulüp odalarına ise nakliyat işçileri OGB ile birlikte sokuldu” denilen açıklamada, “Kulüp odalarında gece nöbet tutan öğrenciler ise taşımayı durdurmak için direniş gösterdi. Taşınma esnasında pek çok değerli demirbaş eşya kırıldı hasar gördü ve hatta araçlar çarptı.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında, “Bir part time iş bulma grubuna atıldığı tespit edilen ve saati ve detayları sebebiyle kulüp odalarının boşaltılması için açıldığı öğrenciler tarafından kabul edilen mesajdan anlaşıldığı üzere okul bu eşyaların taşınması için profesyonel bir ekip tutmak yerine WhatsApp grupları üzerinden ek gelir arayan ve nakliyatçı olmayan gençlere bu eşyaları taşıtmıştır. Hisar kampüsüne taşınan kamyonları karşılamaya giden öğrencilerin girişi, keyfi bir şekilde engellenmiş ve giriş yasağı olduğu söylenmiştir. Ancak tüm ısrarlara rağmen yazılı bir emir gösterilmemiştir." ifadeleri kullanıldı.

(ANKA)