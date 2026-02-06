Boğaziçi’nde “kayyum rektör” protestosuna katılan mezunlara okula giriş yasağı!

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, üniversiteye “kayyum rektör” atanmasına karşı akademislerin başlattığı eylem kapsamında düzenlenen nöbete katıldıkları gerekçesiyle bazı mezunlara üniversiteye giriş yasağı getirildi. Mezunların giriş kartları da 5 yıl süreyle iptal edildi.

GİRİŞ KARTLARI 5 YIL SÜREYLE İPTAL EDİLDİ!

Rektörlük tarafından, nöbete katılan mezunlara gönderilen yazıda,“5 Ocak 2026 tarihinde Güney Kampüs içerisinde izinsiz olarak gerçekleştirilen, üniversitenin işleyişini bozucu nitelikteki gösteriye katıldığınız tespit edildiğinden Boğaziçi Üniversitesi Kurum Kimlik, Mezun ve Ziyaretçi Kartı Yönergesi’nin 18. maddesinin 10. fıkrası uyarınca kampüs giriş kartınızın beş yıl süreyle pasif hale getirilmesine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

“BU ÜNİVERSİTEDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YAPILABİLİR Mİ?”

Cumhuriyet'ten Figen Atalay'ın haberine göre, okula giriş kartı iptal edilen Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bölümü mezunu Selin Söl, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Akademisyen nöbetine katılan mezunların kampüse girişleri yasaklanarak cezalandırılmaları, durumun ne kadar vahim olduğunu gösteriyor. Üniversitemizde ifade ve düşünce özgürlüğünün siyasi nedenlerle kısıtlanmasına çok net bir örnektir bu” sözlerini sarf etti.

“Farklı sesler, görüşler ve fikirler rektör tarafından yasaklanıyorsa/ cezalandırılıyorsa bu üniversitede tarafsız bilimsel araştırma gerçekten yapılabilir mi?“ sorusunu yönelten Söl, “Araştırma sonunda elde edilen bulgular rektörün siyasi düşüncesini desteklemiyorsa ne olur? Halı altına mı süpürülür, destek mi verilmez, yok mu sayılır?” ifadelerini kullandı.

“İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN OLMADIĞI YERE ÜNİVERSİTE DENEMEZ”

Söl, sözlerinin devamında “Bir üniversite farklı düşünce ve fikirlere hoşgörü göstermiyorsa üniversite işlevini, bilimsel ve tarafsız araştırmalarını nasıl sürdürür?” ifadelerine yer verirken “Mezun olduğum üniversitenin bu hale gelmesi, yöneticilerin ifade özgürlüğünü kendi mezunlarına bile çok görmesi beni üzüyor. Çünkü biz okurken durum böyle değildi, çok sesliliğe, farklı görüşlere her zaman yer vardı.” dedi.

Emeritus Profesör Alpar Sevgen ise, açıklamasında “Üniversiteyi üniversite yapan bir numaralı faktör ifade özgürlüğüdür. Öğleyin sessizce ayakta durularak yapılan protesto en masum ifade özgürlüğüdür. Bunun olamadığı bir yere üniversite denemez” ifadelerini kullandı.