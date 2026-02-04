Boğaziçi kayyumundan bir skandal daha: Kütüphaneyi yıkıp kitapları açık hava deposuna koydular

Boğaziçi Üniversitesi'nde, kayyum rektör atamasından sonra devam eden tartışmalı uygulamalara bir yenisi eklendi. Kayyum yönetim tarafından üniversitenin kurucu rektörü Aptullah Kuran'ın adını taşıyan tarihi kütüphane binasının yıkılması ve bir Atatürk maskının indirilmesi tepki çekti.

TARİHİ KÜTÜPHANE BİNASI YIKILDI

Akademisyenlerin verdiği bilgiye göre, deprem riski gerekçesiyle yıkılan tarihi kütüphane binasının yerine yeni bir bina değil, yeşil alan yapıldığı öne sürüldü. Yıkım sürecinin karmaşık bir şekilde yürütüldüğü belirtildi.

KİTAPLAR ÜSTÜ AÇIK DEPOLARA KONDU

Yaklaşık 800 bin kaynağın bulunduğu kütüphanedeki kitapların yıkım öncesinde düzensiz şekilde taşındığı ifade edildi. Kitapların bir kısmının Yabancı Diller Yüksek Okulu'ndaki depoya, bir kısmının ise üstü açık bir depoya konulduğu, bu nedenle nemden zarar gördükleri aktarıldı. Akademisyenler, "Kitaplar darmadağın edildi" açıklamasını yaptı.

ATATÜRK MASKI KEPÇEYLE İNDİRİLDİ

Yıkım sürecinde, binanın önünde bulunan büyük bir Atatürk maskının da kepçe darbesiyle indirildiği öne sürüldü. Akademisyenler, bu olaya tepki gösterdi. Sözcü’ye konuşan ve ismini vermek istemeyen bir akademisyen, "Rektörlük 'Bakım için itinayla indirdik. 'Kamera kayıtlarını çıkarın' deyince de sustular" ifadelerini kullandı.

SES ÇIKARAN AKADEMİSYENLER HEDEF Mİ ALINIYOR?

Konuyla ilgili soru soran akademisyenlerin üniversite yönetimi tarafından hedef alındığı da belirtildi. Akademisyenler, üniversitenin resmi hesabına yönelttikleri sorular nedeniyle "tacizle" suçlandıklarını belirtti. Yetkililerden Atatürk maskının nasıl indirildiğine dair kamera kayıtlarını paylaşmalarını talep ettiklerini ilettiler.