Boğaziçi'ndeki israfı ortaya koyan akademisyene 17 soruşturma açıldı

Boğaziçi Üniversitesi’ne önce Melih Bulu’nun, ardından Naci İnci’nin rektör olarak atanmasıyla başlayan ve yıllardır süren akademisyen direnişi, yeni soruşturmalarla yeniden gündeme geldi. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuna Tuğcu hakkında açılan soruşturmaların sayısının 17’ye ulaştığı bildirildi.

Boğaziçili akademisyene 'kahve ısmarladığı' gerekçesiyle soruşturma!

Prof. Dr. Tuğcu’ya geçen yıl eylül ayında, kampüs içinde özel bir işletmeye kiralanmış kafe alanında öğrencilere kahve ikram ettiği gerekçesiyle soruşturma açılmıştı. Bu sürecin ardından, Rektör Naci İnci’nin yılbaşında 422’si akademisyen olmak üzere toplam 500 kişiye gönderdiği, yaklaşık 10 bin lira değerindeki hediye kutularının içeriğini sosyal medyada paylaşan ve daha sonra iade eden Tuğcu hakkında yeni bir soruşturma daha başlatıldı.

"17 SORUŞTURMA AÇILDI"

Tuğcu, kendisine yöneltilen soruşturmaların son dönemde hız kazandığını belirterek, “Naci İnci kayyumlukta 5. yılın doluşunu kutlamak için bana dün 5 tane soruşturma açtı! Geçen pazartesi de 3. kez kamu hizmetinden çıkarma talebiyle soruşturma açıldı. Toplam 17 soruşturma! Anlaşılan Stanley termos tweetimin 1,6 milyon görüntülenme alması epey can yakmış. Dün açılan 5 davanın gerekçesi bölüme paraşütçü atamasındaki usulsüzlüğe itirazım.

Aynı konu için 5 ayrı soruşturma açılması bile usulsüz. Kamu hizmetinden çıkarmanın nedeni ise diğer paraşütçünün dersi vermeyi becerememesi. Oysa ben Naci İnci’ye daha güzel soruşturma fikirleri vermiştim. X hesabımdaki tweet serisini okursanız Boğaziçi’nde nasıl bir rektörümüz olduğunu anlarsınız. Biz haklıyız, susmayacağız” açıklamasında bulundu.

Tartışmalara konu olan hediye kutularının içinde Stanley marka termos, taşınabilir katı hard disk, Lamy marka kalem ve özel olarak bastırılmış bir ajanda dahil olmak üzere toplam beş ürün yer alıyordu. Söz konusu kutuların üniversite yönetimi tarafından yılbaşı hediyesi olarak hazırlandığı, ancak bazı akademisyenler tarafından etik bulunmayarak iade edildiği belirtiliyor.

AKADEMİSYENLERİN DİRENİŞİ 6 YILDIR SÜRÜYOR

Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi’nde kayyum rektör atanmasına karşı başlayan akademisyen protestoları altıncı yılına girdi. 2 Ocak 2021’de Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasıyla başlayan eylemler, Bulu’nun görevden alınmasının ardından Naci İnci’nin atanmasıyla da devam etti. Akademisyenler hafta içi her gün rektörlük binasına sırtlarını dönerek pankartlar eşliğinde protestolarını sürdürdüğü ifade ediliyor.