Boğaziçili akademisyene 'kahve ısmarladığı' gerekçesiyle soruşturma!

Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Tuna Tuğcu hakkında dikkat çeken bir soruşturma başlatıldı.

Tuğcu söz konusu soruşturmaya ilişkin sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, öğrencilerine kahve ısmarladığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Tuğcu, "Birazdan (nöbetten sonra) sanırım bugüne kadarki en saçma gerekçeyle açılan soruşturmada ifade vereceğim. Suçum öğrencilere kahve ikram etmek" açıklamasında bulundu.

"DAVET USULÜYLE İHALE YAPIP YANDAŞ BİRİLERİNE PARA MI VERSEYDİM?"

Prof. Dr. Tuğcu, "Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var' demişler ama Naci İnci bana soruşturma açtı" dedi. Tuğcu'nun açıklamasında, "Soruşturma evrakında döne döne "Bedava kahve dağıttı" diyor. Ne yapsaydım? Kendileri gibi 21/b ile "davet usulüyle ihale" yapıp yandaş birilerine para mı verseydim?" denildi.

Kayyum Rektör Naci İnci imzalı evrakta, "Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğünün 20.03.2025 tarih ve 225477 sayılı yazısı. İlgi yazıda belirtilen tespitler doğrultusunda 17.03.2025 tarihinde Kuzey Kampüs içerisinde yer alan kafe alanında izinsiz olarak kahve dağıtımı yaparak, kafenin işlemesini ve çalışmasını engellediği ve özel işletmeye kiralanmış alanın bir kısmını işletmenin izni olmadan kendi amaçları doğrultusunda kullandığı gerekçesiyle Prof. Dr. Tuna TUĞCU hakkında, 2547 sayılı Kanun'un 53-b.(2)/d maddesinde yer alan "Üniversite veya bağlı birimlerin sınırları içinde herhangi bir yeri kurumun izni olmadan hizmetin amaçları dışında kullanmak veya kullandırmak' hükmü kapsamında soruşturma açılmasına ve soruşturmayı yürütmek üzere görevlendirilmenize karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.