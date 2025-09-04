Hilal'in katili Boğaziçi Üniversitesi'ne böyle girmiş

15 yaşındaki kız çocuğu Hilal Özdemir'i tabacayla vurarak öldürdükten sonra intihar eden Ayberk Kurtuluş'un eski rektör Prof. Dr. Naci İnci'nin "Güvenliği arttırdık" dediği okula girdiği anların görüntüleri ortaya çıktı.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDE KIZ ÇOCUĞUNU KATLEDİP İNTİHAR ETMİŞTİ

30 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30 sıralarında 20 yaşındaki Ayberk Kurtuluş, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü'ndeki bir kafede çalışan 15 yaşındaki Hilal Özdemir'i başından tabancayla katlettikten sonra aynı silahla kendini de öldürdü.

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, Kurtuluş'un olayda kullandığı silahın ruhsatsız ve kuru sıkıdan bozma tabanca olduğu belirlendi.

Yapılan çalışmada, Ayberk Kurtuluş'un 24 adet suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KATİLİN NASIL İÇERİYE GİRDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Olay günü Ayberk Kurtuluş'un aracıyla gelerek kampüse iki kez girdiği ortaya çıktı.

Öğle saatlerinde kampüs içerisinde buluşan Özdemir ile Kurtuluş'un tartıştıkları, o sırada yanlarına gelen başka bir kadının Kurtuluş'u itmesi üzerine, Ayberk Kurtuluş'un aracına binerek uzaklaştığı öğrenildi.

CİNAYET GÜNÜ KAMPÜSE İKİ KEZ GELMİŞ

Öte yandan Hilal Özdemir’i öldüren Ayberk Kurtuluş’un aracıyla kampüse girdiği anların görüntüsü ortaya çıktı.

Kurtuluş'tan önce gelen aracın güvenlik noktasında bir süre bekletildiği ve sorular sorulduğu görülürken, Kurtuluş'un neredeyse aracını durdurmadan, özel güvenlik görevlisine kısa bir şey söyledikten sonra yoluna devam ettiği görülüyor.

İÇERİYE YALAN SÖYLEYEREK GİRMİŞ

Akşam saatlerinde Özdemir’i arayan Kurtuluş’un, "Son bir kez görüşelim" dediği, Özdemir’in kendisine yarı zamanlı olarak çalıştığı kafenin konumunu attığı, Kurtuluş’un da aracıyla kampüsün girişine gelip, "Düğüne geldim" diyerek arama yapılmadan kampüse girdiği ortaya çıktı.

Arama yapılmadan içeriye giren Kurtulmuş, kafede çalışan kız çocuğunu öldürüp intihar etmişti.