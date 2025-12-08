Orman Kampı'nda ağaç katliamı alarmı: Kesim alanı ilan edildi, onlarca sağlıklı ağaç işaretlendi

Orman Kampı'nda ağaç katliamı alarmı: Kesim alanı ilan edildi, onlarca sağlıklı ağaç işaretlendi
Yayınlanma:
Muğla’nın Akyaka Orman Kampı’nda sağlıklı ağaçların “yıkılma tehlikesi” gerekçesiyle kesime hazırlanması tepki çekti. Çevreciler, bilimsel rapor ve resmi izin olmadan yapılan işaretlemelerin kampı otoparka dönüştürme girişimi olduğunu savunuyor.

Muğla’nın Akyaka Mahallesi’nde bulunan ve 1. Derece Doğal Sit statüsündeki Akyaka Orman Kampı, yeniden tartışmaların odağında. Kamp girişine asılan “Kesim Alanı” pankartı ve “Girilmez” uyarılarıyla bölge adeta operasyon sahasına döndü.

Çevreciler, yaklaşık 35-40 sağlıklı ağacın ‘yıkılma tehlikesi var’ gerekçesiyle işaretlendiğini ancak bu ağaçların hiçbirinde çürüme, gövde kırılması veya devrilme riski bulunmadığını belirtiyor.

Muğla Vakfı tarafından işletilen kamp alanında son haftalarda başlayan hazırlıkların, yeni otopark ve altyapı düzenlemeleriyle ilgili olduğu iddia ediliyor. Çevre örgütleri, bu süreci “ormanı turistik rant uğruna parçalama girişimi” olarak değerlendiriyor.

“SAĞLIKLI AĞAÇLARI KESİME HAZIRLIYORLAR”

Alanda inceleme yapan gönüllü doğa savunucuları, kesim işaretlerinin tamamen turizm kapasitesini artırmaya dönük olduğunu savunuyor. Çevreciler, “Bu ağaçların hepsi canlı, yeşil ve sağlıklı. Hiçbir bilimsel rapor, hiçbir zorunluluk yok. Kesim bahaneyle meşrulaştırılmaya çalışılıyor” dedi.

SİT ALANINDA KESİM İÇİN İZİN ŞART

Akyaka Orman Kampı, hem 1. Derece Doğal Sit hem de Özel Çevre Koruma Bölgesi statüsünde bulunuyor. Bu statülerde ağaç kesimi ancak bilimsel rapor ve resmi kurumların açık izniyle yapılabiliyor. Yerel halk, “İhale yapılıyor, ağaçlar işaretleniyor ama resmi bir karar ortada yok” diyerek sürece tepki gösteriyor.

orman-kapmi.jpeg

“KAMP DEĞİL OTOPARK ALANINA DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR”

Bölge sakinleri, kampın kimliğinin giderek yok edildiğini dile getirerek şu ifadeleri kullandı:
Orman kampı doğayla iç içe bir alan olmalı. Ancak son iki yıldır işletme politikası değişti. Ağaç kesiliyor, beton artıyor. Kamp alanı değil, dev bir otopark kuruluyor.

HUKUKİ SÜREÇ ÇAĞRISI

Doğa savunucuları ve sivil toplum örgütleri, Muğla Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ile Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’na çağrıda bulunarak kesim sürecinin durdurulmasını istedi. Gönüllüler, “Bu hukuksuzluğun önüne geçilmezse Akyaka’nın doğası birkaç sezon içinde geri dönüşü olmayan bir tahribata uğrayacak” uyarısında bulundu.

orman-kampi.jpeg

VALİLİK VE İLGİLİ KURUMLAR SESSİZ

Kesim hazırlıklarına dair Valilik ve ilgili kurumlar tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bölgedeki işaretlemelerin kısa süre içinde fiili kesime dönüşmesi beklenirken, yurttaşlar gelişmeleri kaygıyla izliyor.

'Antalya'da daha büyük deprem olursa şaşırırım' demişti: Ahmet Ercan 7 büyüklüğündeki deprem için uyardı
İmamoğlu üçüncü kez diploması için mahkemede! Duruşmadan erteleme kararı çıktı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Galatasaray'daki kötü haberi verdi: Monaco maçı öncesi moraller bozuldu
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' için yüreklere su serpen açıklama: Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Türkiye
Necip Hablemitoğlu suikastı davası ertelendi
Necip Hablemitoğlu suikastı davası ertelendi
İmamoğlu'nun diploma davasındaki erteleme kararına CHP'den ilk tepki!
İmamoğlu'nun diploma davasındaki erteleme kararına CHP'den ilk tepki!
Toprağa gömülen çocuğun kaçırılmadan önceki son anları ortaya çıktı! Dayısı elini böyle omzuna atmış
Toprağa gömülen çocuğun kaçırılmadan önceki son anları ortaya çıktı! Dayısı elini böyle omzuna atmış