Orman Kampı'nda ağaç katliamı alarmı: Kesim alanı ilan edildi, onlarca sağlıklı ağaç işaretlendi

Muğla’nın Akyaka Mahallesi’nde bulunan ve 1. Derece Doğal Sit statüsündeki Akyaka Orman Kampı, yeniden tartışmaların odağında. Kamp girişine asılan “Kesim Alanı” pankartı ve “Girilmez” uyarılarıyla bölge adeta operasyon sahasına döndü.

Çevreciler, yaklaşık 35-40 sağlıklı ağacın ‘yıkılma tehlikesi var’ gerekçesiyle işaretlendiğini ancak bu ağaçların hiçbirinde çürüme, gövde kırılması veya devrilme riski bulunmadığını belirtiyor.

Muğla Vakfı tarafından işletilen kamp alanında son haftalarda başlayan hazırlıkların, yeni otopark ve altyapı düzenlemeleriyle ilgili olduğu iddia ediliyor. Çevre örgütleri, bu süreci “ormanı turistik rant uğruna parçalama girişimi” olarak değerlendiriyor.

“SAĞLIKLI AĞAÇLARI KESİME HAZIRLIYORLAR”

Alanda inceleme yapan gönüllü doğa savunucuları, kesim işaretlerinin tamamen turizm kapasitesini artırmaya dönük olduğunu savunuyor. Çevreciler, “Bu ağaçların hepsi canlı, yeşil ve sağlıklı. Hiçbir bilimsel rapor, hiçbir zorunluluk yok. Kesim bahaneyle meşrulaştırılmaya çalışılıyor” dedi.

SİT ALANINDA KESİM İÇİN İZİN ŞART

Akyaka Orman Kampı, hem 1. Derece Doğal Sit hem de Özel Çevre Koruma Bölgesi statüsünde bulunuyor. Bu statülerde ağaç kesimi ancak bilimsel rapor ve resmi kurumların açık izniyle yapılabiliyor. Yerel halk, “İhale yapılıyor, ağaçlar işaretleniyor ama resmi bir karar ortada yok” diyerek sürece tepki gösteriyor.

“KAMP DEĞİL OTOPARK ALANINA DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR”

Bölge sakinleri, kampın kimliğinin giderek yok edildiğini dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

“Orman kampı doğayla iç içe bir alan olmalı. Ancak son iki yıldır işletme politikası değişti. Ağaç kesiliyor, beton artıyor. Kamp alanı değil, dev bir otopark kuruluyor.”

HUKUKİ SÜREÇ ÇAĞRISI

Doğa savunucuları ve sivil toplum örgütleri, Muğla Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ile Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’na çağrıda bulunarak kesim sürecinin durdurulmasını istedi. Gönüllüler, “Bu hukuksuzluğun önüne geçilmezse Akyaka’nın doğası birkaç sezon içinde geri dönüşü olmayan bir tahribata uğrayacak” uyarısında bulundu.

VALİLİK VE İLGİLİ KURUMLAR SESSİZ

Kesim hazırlıklarına dair Valilik ve ilgili kurumlar tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bölgedeki işaretlemelerin kısa süre içinde fiili kesime dönüşmesi beklenirken, yurttaşlar gelişmeleri kaygıyla izliyor.