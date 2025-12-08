Necip Hablemitoğlu suikastı davası ertelendi

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen, Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu cinayeti davasına ilişkin duruşmaya devam edildi. Davanın tek tutuklu sanığı Nuri Gökhan Bozkır, duruşmaya bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılım sağladı.

Mahkeme Başkanı, dosyaya yeni gelen evraklar kapsamında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Gaffar Okkan suikastıyla ilgili soruşturma dosyasının, özellikle sanıklardan Levent Göktaş'ın bu davadaki ifadeleriyle birlikte istenmesine karar verildiğini bildirdi.

TUTUKLU SANIKTAN MAHKEMEYE: "TAHLİYEMİ İSTEMİYORUM"

Görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, Nuri Gökhan Bozkır'ın tutukluluk halinin, diğer sanıkların da adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Söz alan tutuklu sanık Nuri Gökhan Bozkır ise dosyada aleyhine delil bulunmadığını savunarak dikkat çeken bir beyanda bulundu:

"Olaya ilişkin kamera görüntülerinde benim olmadığım bilirkişi raporu ile sabittir. Kaçma şüphem yok. Buradaki hiçbir sanığın bu olaydan çıkar elde ettiğini göremezsiniz. Tahliyemi istemiyorum, yapmayacağınızı biliyorum kendimi küçük düşürmek istemiyorum."

Diğer tutuksuz sanıklar Levent Göktaş, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ve Aydın Köstem de suçsuz olduklarını belirterek haklarındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.

DURUŞMA SAVCISI DEĞİŞİKLİĞİ VE ERTELENME

Sanık avukatları, duruşma savcısının değiştiğini belirterek yeni savcının esas hakkında yeni bir mütalaa hazırlamasını talep etti. Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmetti (Nuri Gökhan Bozkır'ın tutukluluğu dahil). Esas hakkında mütalaada değişiklik yapıp yapmayacağını bildirmek üzere dosyanın Cumhuriyet Savcılığı'na gönderilmesine karar verdi.

Duruşmayı 30 Ocak 2026'ya erteledi.

Hablemitoğlu suikastı davasında ara karar açıklandı

İDDİANAMEDEN TALEP EDİLEN CEZALAR

FETÖ'ye ilişkin çalışmalarıyla bilinen Hablemitoğlu'nun 2002'de evinin önünde öldürülmesine ilişkin iddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Mustafa Özcan, Enver Altaylı ve Aydın Köstem hakkında "tasarlayarak öldürmeye azmettirmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Emekli albaylar Levent Göktaş ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ile emekli binbaşı Fikret Emek için "tasarlayarak öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istenirken, eski yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır'ın "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 20 yıla kadar hapsi talep ediliyor.