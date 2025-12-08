İmamoğlu'nun diploma davasındaki erteleme kararına CHP'den ilk tepki!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, üniversite diploması davasında bugün üçüncü defa hakim karşısına çıktı. İmamoğlu duruşmaya suçlamaya geldiğini kaydedip, diplomasının iptal edilmesini kumpas olarak niteledi. Duruşma 16 Şubat'a ertelendi. İmamoğlu verilen karara sesli bir şekilde 'çok yazık' diyerek tepkisini gösterdi. Hakim karar yazdırmadan salondan ayrıldı.

CHP'DEN İLK TEPKİ

Silivri'de görülen duruşmayı takip eden isimlerden birisi de CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik oldu. Duruşmadan çıkan erteleme kararının ardından Silivri'de açıklamalarda bulunan Çelik şu şekilde konuştu:

İmamoğlu üçüncü kez diploması için mahkemede! Duruşmadan erteleme kararı çıktı

"GELİR GELMEZ HUKUK SKANDALI İLE KARŞILAŞTIK"

Kıymetli yurttaşlarımız, Cumhurbaşkanı adayımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasının, diplomanın ceza davasının duruşmasını takip etmek üzere bugün Silivri'deyiz. Silivri'ye geldik. Gelir gelmez yine bir hukuk skandalıyla karşı karşıya kaldık.

Bugün duruşma salonuna girdiğimizde, duruşma salonunun içerisinde diploma ceza davasının hakiminin değiştirildiğini gördük. Yani daha önce diploma ceza davasını gören hakim başka bir ile Kahramanmaraş'a sürülmüş, yerine yeni bir hakim ataması yapılmış. Peki sadece bugünkü duruşmada mı gördük? Hayır.

İMAMOĞLU DAVALARINDAN SÜRÜLEN HAKİMLER

Son bir yıldır Ekrem İmamoğlu'nun ceza davalarında verilen kararlar hoşa gitmediğinde ya da verilen kararlarla ilgili Ekrem İmamoğlu lehine karar verme ihtimali olan hakimler sürgünlere gönderiliyor. Mesela Beylikdüzü davası vardı. Uzun yıllardır devam eden bir Beylikdüzü davası. Sürekli Demokles'in kılıcını İmamoğlu'nun, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tepesinde sallandırmak için uzattıkça uzattıkları Beylikdüzü davasında bir hakim savcıya, "Artık mütalaanızı verin." dediği için Diyarbakır'a sürüldü mesela, geçtiğimiz aylarda. Daha sonra aynı Beylikdüzü davasında Ekrem İmamoğlu'na beraat kararı veren hakim bu sefer Kahramanmaraş'a sürüldü.

"ADİL YARGILANMA HAKKINA VURULMUŞ DARBE"

Sen nasıl Ekrem İmamoğlu'na beraat kararı verirsin? Çünkü kanıtlar ortada, belgeler ortada. Ekrem İmamoğlu'nun suçsuzluğu anlaşıldı, beraat kararı verildi. Ve o hakim Kahramanmaraş'a sürüldü. Peki başka? Ahmak davasında Ekrem İmamoğlu'nun lehine karar verileceği hissedilen herhalde hakim Samsun'a sürüldü. E bugün diploma davasında hakim Kahramanmaraş'a sürüldü, yerine yeni bir hakim oturtuldu. Peki herkesin beklediği İBB davası. İBB davası Kırkağaç Ceza Mahkemesi'ne düştü.

Davanın mahkemesi belli olduktan sonra heyet değiştirildi. Heyetteki hakimler değiştirildi. Şimdi bu nasıl bir yargılama sistemi? Şimdi kişiye göre hakim heyetleri mi oluşturuluyor? İstenilen kararlar verilmediğinde hakimler Türkiye'nin belirli yerlerine sürgüne gönderiliyor. Bu tamamen adil yargılanma hakkının elinden alınmasıdır insanların. Tamamen adil yargılanma hakkına vurulmuş bir darbedir bu uygulamalar.

"28 KİŞİNİN DİPLOMASI İPTAL EDİLDİ BİR KİŞİ YARGILANIYOR"

E peki şimdi buradaki davaya gelecek olursak, 18 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal ettiler. 28 kişinin diploması iptal edildi. Ama tek bir kişi ceza davasıyla yargılanıyor. 28 kişinin diploması iptal edildi, bir kişi ceza davasıyla yargılanıyor. Kim o kişi? Ekrem İmamoğlu. Neden? Çünkü Cumhurbaşkanı adayı. Neden? Çünkü Ankara'da bir kişiye rakip olmak istiyor. 28 kişinin diploması iptal, bir kişi ceza davasıyla yargılanıyor.

Bugün Ekrem Başkanımız duruşma salonunda ve avukatları bu ceza davasıyla ilgili, ortaya atılan isnatlarla ilgili bütün her şeyi belgeleriyle teker teker açıkladı. Ne diyorlar? "Efendim siz Kıbrıs'taki Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne geçerken evrakta sahtecilik yapmışsınız." diyorlar.

"BİZİM BERAAT KARARI BEKLEDİĞİMİZ DAVA"

Teker teker hepsini belgeleriyle hem sayın hakime, mahkeme heyetine hem de gazeteciler oradaydı, avukatlar oradaydı, herkese tane tane anlattı. Bütün ıslak imzalı belgeleri ortaya koydu. Bütün evrakları tek tek anlattı. Avukatlar yine bütün süreçleri teker teker anlattılar. Ve her şeyin apaçık bir biçimde ortada olmasına rağmen savcılık bir mütalaa verdi. Dedi ki, "İdare Mahkemesi'nin kararını bekleyelim." Ve bu sabah değiştirilen hakim, ki bize göre siyaset eliyle bu sabah değiştirilen hakim, "Biz İdare Mahkemesi'nin kararını bekleyeceğiz." dedi ve bu davayı 16 Şubat'a erteliyoruz dedi. Bizim beraat kararı beklediğimiz bir dava 16 Şubat'a ertelendi. Neden? Tamamen siyasi saiklerle. Neden? Çünkü Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı.

"ORTADA HİÇBİR SOMUT DELİL YOK"

Tıpkı İBB iddianamesine yazdılar ya, "Cumhuriyet Halk Partisi'ni ele geçirmek maksadıyla örgüt kurulmuş ve Cumhurbaşkanı adaylığını kazanmak için birtakım girişimlerde bulunuyorlar." Şimdi Ekrem İmamoğlu aynı anda Ahmak davasıyla yargılanıyor, Çirkin davasıyla yargılanıyor, hakkında terör soruşturması, mali işlerle ilgili dava... Kaç tane davadan yargılandığını artık Türkiye kamuoyu takip etmekte zorlanıyor. Neyle suçlanıyor? Ortada hiçbir somut delil yok. İBB iddianamesinde de, terör soruşturmasında da. Tamamen gizli tanık ifadeleri, cezaevine koyup ondan sonra tehditle, baskıyla, şantajla, teklifle zorla iftiracı yaptırdıkları kişilerin ifadeleriyle bir kişi yargılanıyor. Kim o kişi? Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu.

Bakın defalarca altını çizerek aynı şeyi söyledim. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu. Neden Ekrem İmamoğlu şu anda Silivri zindanında? Niçin yol arkadaşlarımız Silivri zindanında? Biz 23 Mart'ta sandığı kurduk ve Cumhurbaşkanı adayımızı ön seçimle belirleyeceğiz dedik. 18 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal ettiler.

Yetmedi, 19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nu gözaltına alıp sonra tutukladılar. 23 Mart'ta da 15,5 milyon insan sandıklara gitti ve Cumhurbaşkanı adayını belirledi. İşte o yüzden bu diplomayı iptal ettiler. İşte o yüzden Ekrem İmamoğlu şu anda Silivri zindanında. İşte o yüzden türlü davalarla bizi, Ekrem İmamoğlu'nu yargılamaya çalışıyorlar. Sadece Ekrem İmamoğlu mu? Hayır.

"TÜKENMİŞ İKTİDARLARINI SÜRDÜRMEK İSTİYORLAR"

Bugün Türkiye'de tükenmiş bir azınlık iktidarının arkasına hizalanmayan herkes bir tehlike altındadır. Herkesin diploması, mal varlığı bir tehlike altındadır. Tele 1'e kayyum atadılar, Merdan Yanardağ cezaevinde. Gazeteciler tutuklu, basını susturmaya çalışıyorlar. Sokakta röportaj yapan vatandaşı tutukluyorlar, tweet atan öğrenciyi tutukluyorlar, sokağa çıkıp eyleme gelen öğrencileri tutukluyorlar. Toplumun bütününe gözdağı vermek istiyorlar. Neden? Çünkü tükenmiş iktidarlarını sürdürmek istiyorlar, memleketin gerçek sorunlarının üzerini örtmek istiyorlar.

"BİZ BU KARANLIĞI YENECEĞİZ"

İşte Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün bütçeyle ilgili çok önemli değerlendirmeler yapıyor, yapacak. Memleketin gerçek gündemini anlatacak. Memleketin gerçek gündemini örtüp açlığın, yoksulluğun, sefaletin, Türkiye'nin demokrasisinin geriye gidişinin üzerini örtüp tükenmiş iktidarlarını, kendi siyasi rakiplerini cezaevine atarak devam ettirmek istiyorlar.

Buna asla izin vermeyeceğiz. Millet ayaktadır. Millet Türkiye'nin dört bir yanında meydanlardadır ve millet gerçekleri biliyor. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Biz bu karanlığı yeneceğiz. Çok inançlıyız, çok kararlıyız. Ekrem İmamoğlu da çok inançlı, çok kararlı. Bütün yol arkadaşlarımız da çok inançlı, çok kararlı. Biz bu karanlığı yeneceğiz. Türkiye bu zorbalığa mahkum değil. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın.