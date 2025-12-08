Dehşet anları kamerada! Boşanmak isteyen kadını adliye önünde defalarca bıçakladı

Yayınlanma:
Aydın'ın Efeler ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşler arasında adliye önünde çıkan tartışma kanlı bitti. Suat G., eşi Gamze G.'yi sırtından art arda bıçak darbeleriyle yaraladı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Aydın Adliyesi'nin önünde, boşanma sürecinde olan Suat G. ve eşi Gamze G. arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı saldırıya dönüştü.

Tartışmanın büyümesi üzerine Suat G., yanında taşıdığı bıçağı çıkararak eşi Gamze G.'yi sırtından 3 farklı bıçak darbesiyle yaraladı. Aldığı darbelerle yere yığılan Gamze G.'nin yardımına çevredekiler koştu.

adliye-onunde-bosanma-asamasindaki-esini-1053707-312644.jpg

YARALANAN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Gamze G., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırıyı gerçekleştiren Suat G. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alındı.

Kan donduran olayda yeni gelişme: Eşini baltayla öldürüp evin banyosuna gömen şüpheli tutuklandıKan donduran olayda yeni gelişme: Eşini baltayla öldürüp evin banyosuna gömen şüpheli tutuklandı

Yaşanan dehşet dolu anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

