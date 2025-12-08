Dehşet anları kamerada! Boşanmak isteyen kadını adliye önünde defalarca bıçakladı
Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Aydın Adliyesi'nin önünde, boşanma sürecinde olan Suat G. ve eşi Gamze G. arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı saldırıya dönüştü.
Tartışmanın büyümesi üzerine Suat G., yanında taşıdığı bıçağı çıkararak eşi Gamze G.'yi sırtından 3 farklı bıçak darbesiyle yaraladı. Aldığı darbelerle yere yığılan Gamze G.'nin yardımına çevredekiler koştu.
YARALANAN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Gamze G., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Saldırıyı gerçekleştiren Suat G. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alındı.
Yaşanan dehşet dolu anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)