Özgür Özel normalleşme eleştirilerine yanıt verdi: Kutuplaşmadan değil kardeşlikten iktidar çıkaracağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde katıldığı açılış töreninde CHP'li belediye başkanlarına dikkat çeken bir çağrı yaptı.

Açılıştaki konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları veren Özel, Saruhanlı Belediye Başkanı AKP’li Ekrem Cıllı’ın da törene katılmasını önemsediğini belirtti. Siyasi rekabetin seçimle sınırlı kalması gerektiğini söyleyen Özel, “Bu ülkenin kutuplaşmaya değil kucaklaşmaya ihtiyacı var” diye konuştu.

Özgür Özel'den CHP'li başkanlara 'kutuplaşma' talimatı: Her yere davet edin

Özel'in bu sözleri üzerine yeni bir tartışma başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmediğini de belirten Özel'in bu sözlerinin ardından nasıl bir normalleşme süreci yaşanacağı özellikle sosyal medyada yoğun şekilde tartışıldı.

"SAYIN ERDOĞAN GERİLİMİ, KAVGAYI, KUTUPLAŞMAYI TERCİH ETTİ"

T24'ten Murat Sabuncu'ya konuşan Özel, "Yeni yıl öncesinde, tüm siyasi partilerin genel başkanlarını, önceki cumhurbaşkanlarını arayıp yeni yıllarını kutladım. Sadece Sayın Erdoğan’ı aramadım. Kendisini daha önce yerel seçimlerde birinci parti olduktan sonra, iki bayramda ve yılbaşında aramıştım. Bu kez aramamamın sebebi Sayın Erdoğan’ın vazgeçmediği siyasi tutumudur. Çünkü Sayın Erdoğan gerilimi, kavgayı, kutuplaşmayı tercih etti ve bunu sürdürüyor. Arkadaşlarımız henüz yargılanmadan, ortada hiçbir kanıt yokken onlara hırsız, yolsuz iftirası atıyor ve toplumu geren bu dilden vazgeçmiyor. İstanbullunun Ekrem İmamoğlu yönetsin kararına, Adana’nın Zeydan Karalar yönetsin kararına, Antalyalıların Muhittin Böcek kararına saygı duymuyor. Dolayısıyla evet Türkiye’nin kutuplaşmadan ve düşmanlaştırmadan kurtulması lazım. Eğer Sayın Erdoğan gerilimde ısrar ediyorsa bu kucaklaşma ve normalleşme bu kez Erdoğan’a rağmen olacak. Kendisi ülkeyi germeye devam ederse, şüphesiz millet bunu takdir eder." ifadelerini kullandı.

"KAVGAYA DEĞİL ONARMAYA GELİYORUZ"

Özgür Özel normalleşmenin, kutuplaşmanın bitirilmesinin ‘AK Parti ve MHP seçmenleriyle’ olacağını da vurguladı:

"Bu ülkede on milyonlarca insan açlık sınırının altında maaş alıyor. Yoksulluk ülkenin her köşesini sarmış durumda. İnsanlar artık geçinemiyor. İşsizlikte, enflasyonda, yoksullukta, faizde gelir ve vergi adaletsizliğinde Avrupa’da ilk sıradayız. Ama Sayın Erdoğan’ın tek yaptığı düşmanlaşma, kutuplaştırma ve gerilim siyaseti.. Biz iktidar olacağız. İktidar olduğumuzda bu ülkeyi nasıl yöneteceğimizi 86 milyona bugünden anlatacağız. Bizim iktidarımızda herkesin hak ve özgürlüklerinin korunacağını, siyasi görüşünden dolayı hiç kimseye rövanşist davranılmayacağını, bizim iktidarımızda insanların yarınlarından korku değil güven duyacağını, Cumhuriyet Halk Partisi’nin tüm haklarının teminatı olacağını anlatacağız. Yani 86 milyonun; liyakatlı kadrolarımıza, adaletli yönetim anlayışımıza, halk ve özgürlükleri koruma azmimize yönelik güven duygusunu büyüteceğiz. Ak Parti ve MHP seçmenleri ile normalleşeceğiz, onlarla gerilim ve kutuplaşma siyasetini bitireceğiz. Bunun yanında tüm muhalefet partileri ve onların seçmenleri ile bir arada milletin menfaati için omuz omuza duracağız. Türkiye’nin buradan başka bir çıkış yolu yok. Biz kavga etmeye değil, bu ülkeyi onarmaya geliyoruz. Yaraları sarmaya geliyoruz. Bu ülkenin düşmana değil, birbirine ihtiyacı var. Bu memlekette kavga büyüdükçe ekmek küçüldü, biz ekmeği büyütmeye geliyoruz. Kavgadan iktidar çıkaranlardan olmayacağız, kardeşlikten iktidar çıkaracağız, barıştan refah çıkaracağız. Bunun için sorumluluk almaya, tüm adımları cesaretle atmaya hazırım. Türkiye bu kabustan artık uyanmalıdır."