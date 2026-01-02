Özgür Özel'den CHP'li başkanlara 'kutuplaşma' talimatı: Her yere davet edin

Manisa'daki açılış konuşmasında siyasatin seçimlerin ardından yumuşaması gerektiğine ve dünya devi olmak için birlite hareket etmeye ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Özgür Özel'den CHP'li başkanlara 'kutuplaşma' talimatı gitti. CHP'li başkanlara "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dönemi gibi kalkınmaya yürümemiz lazım" mesajı veren Özel, "AKPli ve MHP’li başkanları her yere davet edin" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde katıldığı açılış töreninde CHP'li belediye başkanlarına dikkat çeken bir çağrı yaptı.

Açılıştaki konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları veren Özel, Saruhanlı Belediye Başkanı AKP’li Ekrem Cıllı’ın da törene katılmasını önemsediğini belirtti. Siyasi rekabetin seçimle sınırlı kalması gerektiğini söyleyen Özel, “Bu ülkenin kutuplaşmaya değil kucaklaşmaya ihtiyacı var” diye konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN CHP'Lİ BAŞKANLARA 'KUTUPLAŞMA' TALİMATI

Siyasetin gergin ve birbirini şeytanlaştıran iklimden çıkması gerektiğini ifade eden Özgür Özel, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dönemi gibi kalkınmaya yürümemiz lazım" dedi.

CHP’li belediyelere kutuplaşmayı bitirmek için "yaptıkları her açılışa iktidar partisi, AKP’li ve MHP’li başkanları, yöneticileri davet etmesi" çağrısı yapan Özel, dünya devi olmak için Atatürk'e söz verdiklerini hatırlattı.

"Omuz omuza kol kola" zenginliğe yürümek için 2026'da adım atıp "gelişmiş ülkeleri yakalayıp geçeceklerini" ifade eden Özel şunları söyledi:

"HER YERE DAVET EDİN"

"Bu kutuplaşmadan, bu birbirini şeytanlaştıran gergin iklimden ülkenin çıkması, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dönemi gibi kalkınmaya yürümemiz lazım"

"Bundan sonra çağrımdır. CHP’li belediyeler yaptıkları her açılışa iktidar partisi, AK Parti’li ve MHP’li başkanları, yöneticileri davet etsinler, davet edildiğimiz her yere gideceğiz artık bu kutuplaşmadan, bu birbirini şeytanlaştıran gergin iklimden ülkenin çıkması, omuz omuza kol kola hepimizin çok sevdiği Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dönemi gibi kalkınmaya yürümemiz lazım. Zenginliğe yürümemiz lazım"

"Dünya devi olacağız. Söz verdik Atatürk’e, gelişmiş ülkeleri yakalayacağız ve geçeceğiz. Bunun yürüyüşünü 2026’da başlatıyoruz. Yolumuz açık olsun, yolunuz açık olsun"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

