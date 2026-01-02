Özgür Özel'den '10 Mart mutabakatı' açıklaması: Türkiye'den çıkan seslerin yapıcı olması lazım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa’da gerçekleştirilecek toplu açılış töreni kapsamında Saruhanlı’ya geldi. Muharrem Ekici Gençlik Merkezi, Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra’nın açılışları öncesinde konuşan Özel, hem Muharrem Ekici’yi andı hem de ekonomi, Gazze, Suriye ve erken seçim başlıklarında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Açılış töreni öncesinde açıklamalarda bulunan Özel bu ifadeleri kullandı:

Değerli arkadaşlar, hem Saruhanlımızın, Manisamızın yerel basını hem de Türkiye basınının Manisa'daki temsilcileri; memleketimiz Manisa'ya bir kez daha hoş geldiniz. 2 Ocak bugün. Biz 11 yıldır her sene 2 Ocak'ta Saruhanlı'da oluyoruz. Çünkü partimiz büyük acılarla, ölümle ve buna sabırla sınanmaya 11 yıl önce burada Belediye Başkan adayımızı kaybettiğimiz 2 Ocak günü ile başladı.

"Rahmetli Muharrem Ekici, Diş Hekimi Muharrem Ekici; bizlerin çok değerli bir kardeşi, büyüğümüzdü. Vefat ettiği gün 45 yaşındaydı. O gün Saruhanlı'da Belediye Başkan adayımızdı. O zaman hepimizin Manisa'nın ilçelerinde adaylıkları vardı, başarısız bir dönemi hep birlikte geçirmiştik. O zaman hiç belediyemiz yoktu; 18 belediye başkanından 15'inin Cumhuriyet Halk Partisi'nde olduğu, 4 milletvekilimizle birlikte Muharrem Ekici aday olduğunda sadece bir milletvekilimiz vardı Manisa'da 2011 seçimlerinden önce. Bugün 4 milletvekili olarak anma törenindeydik. Ruhu şad olsun. Muharrem kardeşimiz için lokma hayrımızı yaptık. Şimdi de onun adına yapılmış olan bir Kültür Sanat Toplantı Merkezi'nin açılışını yapmak üzere buradayız."

YENİ YIL TEMENNİLERİ

"Ben 2026 yılı için tüm ülkeye, hangi siyasi görüşten olursa olsun 86 milyon vatandaşımıza başta sağlık, huzur, refah; bölgemize, ülkemize barış diliyorum. Ümit ediyoruz 2025 yılında hem çok acılar çektik kayıplarla hem çok zorluklar çekti ülkemiz. 2025 yılı emeklilerimiz için, asgari ücretliler için, Saruhanlı'daki çiftçiler, esnaflar için zor bir yıl oldu. Afetler gördük, kuraklık gördük, hastalık gördük, yangın gördük; sokakta, mutfakta, pazarda, cüzdanda yangın var. Bunların tamamının 2026'da hızla iyileşmesini temenni ediyoruz."

GAZZE MİTİNGİ VE ÇİFTE STANDART ELEŞTİRİSİ

Gazze’ye ilişkin bir soru üzerine konuşan Özel, CHP’nin yapmak istediği basın açıklamasına izin verilmezken Bilal Erdoğan’ın organizasyonuna izin verilmesini eleştirerek bu ifadeleri kullandı:

"Objektif bakacak olursak dün verilen izin doğru, önceki verilmeyen izinler büyük yanlışlıktı. 'Bize vermediniz onlara da vermeyin' diyecek halimiz yok. Kim Gazze için, Filistin için yürüyorsa, kim ses çıkarmak istiyorsa ona izin versinler. Ama diğer yandan bu ikili uygulamalar doğru değil, vicdanları yaralıyor. Birine helal olan öbürüne haram olsun, birine serbest olan öbürüne yasak olsun demokrasilerde bu olmaz. İzni isteyen CHP olursa köprünün üstü yasak, izni isteyen Sayın Cumhurbaşkanı'nın oğlu olduğunda o izin verilecek; bu doğru bir yaklaşım değildir. İznin verilmesi doğrudur, her isteyene bu izinler verilmelidir."

SURİYE VE 10 MART MUTABAKATI

Suriye ve 10 Mart Mutabakatı’na ilişkin değerlendirmesinde ise Özel bu ifadeleri kullandı:

"10 Mart Mutabakatı'nı önemsiyorum ve uygulanması gerektiğini düşünüyorum. O zaman da söylemiştik; çerçevesi geniş, muğlak ifadeler var ve nasıl hayata geçirileceği konusu netleştirilmeli diye. 31 Aralık'a kadar süre vardı, bu süre doldu ve bir mutabakat sağlanamadı. Buradan diplomasiye alan açılması gerektiğini düşünüyoruz. Suriye'deki istikrarsızlığın kimseye faydası yok. Suriye'de herkesin temsil edildiği bir anayasal çerçeveye ihtiyaç var. Türkiye'den çıkan seslerin bu noktada yapıcı olması lazım. Açıkça söylüyoruz; buradan bize de orada bir görev düşerse biz katkı yapmaya açığaız. Yeter ki Suriye'de barış olsun. Suriye barış içinde olursa Türkiye'deki sığınmacı sorunu da tamamen hallolur."

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Ekonomi ve erken seçim çağrısına da değinen Özel, “Asgari ücret açıkça açlık sınırının altındadır. Türk-İş’in verilerine göre açlık sınırı 30 bin 400 liradır. Asgari ücret bunun binlerce lira altında ilan edilmiştir. Bu katlanılabilir bir durum değildir” dedi.

Özel bu ifadeleri kullandı:

Bence erken seçim 2026'da olsun. Bıçak kemiğe dayanmışken neden bir buçuk sene, iki sene daha beklensin? 2026 yılı geçim yılı olmayacaksa seçim yılı olur. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak önümüzdeki hafta pazartesi günü MYK toplantımızı yaparak, ardından kapalı grup toplantımızı yaparak, salı günü açık grup toplantımızı yaparak, çarşamba günü yine mitingimizi yaparak, perşembe günü Parti Meclisimiz'i toplayarak, cuma günü Doğu-Güneydoğu Anadolu bölgesindeki il başkanlarımızı, kanaat önderlerimizi toplayarak, cumartesi günü 81 ilin il başkanlarını toplayarak gelecek hafta her gün bir toplantıyla 2026 yılına nasıl başlıyoruz, 2025'i nasıl değerlendiriyoruz, 2026'da nasıl mücadele edeceğiz, erken seçim sandığını nasıl getireceğiz ve bu milletin sorunlarına çözüm önerilerimizi hangi performansla, hangi takvimle, ne şekilde çalışarak yapacağız; bunları planlayacağız.