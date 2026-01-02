Özgür Özel devreye girdi: Tartışmaların odağındaki hayvan barınağı kapatılıyor!

Özgür Özel devreye girdi: Tartışmaların odağındaki hayvan barınağı kapatılıyor!
Yayınlanma:
Manisa’nın Sarıalan Mahallesi’nde bulunan ve hayvanseverlerin tepki gösterdiği hayvan barınma alanının kapatılması kararlaştırıldı. Barınaktaki sahipsiz hayvanların, Hayvan Yaşam Merkezi’ne taşınacağı bildirildi.

Manisa’da uzun süredir hayvan hakları savunucularının gündeminde olan Sarıalan Hayvan Barınağı kapatılıyor. Barınakta bulunan hayvanların başka merkezlere nakledilme süreci başlatılırken, kamuoyunda oluşan tepkiler üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in sürece doğrudan müdahil olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, barınağın kapatılma kararı sonrasında hayvanların hangi koşullarda ve nereye taşınacağına ilişkin belirsizlikler, hayvanseverler ve sivil toplum örgütleri arasında endişeye yol açtı. Tepkilerin büyümesi üzerine CHP lideri Özgür Özel’in devreye girdiği, sürecin şeffaf, denetlenebilir ve hayvan refahını esas alan bir şekilde yürütülmesi için ilgili kurumlarla temas kurduğu belirtildi.

Barınaktaki hayvanı sokağa bırakana ağır ceza geliyor: CHP'den "katliam planı" tepkisiBarınaktaki hayvanı sokağa bırakana ağır ceza geliyor: CHP'den "katliam planı" tepkisi

Barınak mı yoksa ölüm kampları mı?! Poşetlenmiş canlar çöplüğe atılan hayatlarBarınak mı yoksa ölüm kampları mı?! Poşetlenmiş canlar çöplüğe atılan hayatlar

hayvan-barinagi2.jpeg

Hayvan hakları savunucuları, özellikle nakil sırasında yaşanabilecek stres, hastalık ve kayıplara dikkat çekerek, sürecin bağımsız gözlemciler eşliğinde yürütülmesini talep ediyor.
Özgür Özel’in sürece müdahalesinin ardından Manisa’daki nakil planının yeniden gözden geçirileceği, hayvanların yaşam koşullarını olumsuz etkileyecek uygulamalara izin verilmeyeceği belirtildi.

YUNUSEMRE BELEDİYESİ’NE NAKLEDİLECEK

Hayvan Haklarını Koruma Federasyonu (HAYFED), Manisa Sarıalan hayvan toplama alanına ilişkin sürecin başından bu yana Şehzadeler Belediyesi Meclisi Hayvan Hakları Komisyonu ile mevzuat kapsamında iletişim halinde olunduğunu açıkladı.
HAYFED tarafından yapılan açıklamada, kaçak olarak oluşturulduğu tespit edilen alanın kapatılacağı, buradaki hayvanların Yunusemre Belediyesi’ne nakledileceği ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde yasal süre içinde mevzuata uygun bir hayvan bakım merkezinin kurulacağı belirtildi. Sürecin, ilgili belediyelerle eşgüdüm içinde yürütüleceği vurgulandı.hayvan-barinagi.jpeg

"ÖRNEK BİR YEREL YÖNETİM REFLEKSİ"

HAYFED, Şehzadeler Belediyesi Meclisi’nde sahipsiz hayvanlara yönelik uygulamaların hukuka uygunluğunun denetlenmesi amacıyla verilen önergenin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bilgisi dahilinde hazırlandığını belirterek, sorumluluk alan meclis üyelerine teşekkür etti. Açıklamada, bu girişimin yalnızca Şehzadeler için değil, tüm belediyeler için hukuka sahip çıkan örnek bir yerel yönetim refleksi olduğu ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

