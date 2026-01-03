Elif'i arama çalışmaları 7'nci gününde: Dijital verilerden de sonuç alınamadı

Balıkesir’in Erdek ilçesinde 27 Aralık’ta kamp yapmak için Kapıdağ Yarımadası’na giden 34 yaşındaki Elif Kumal’dan, erkek arkadaşıyla tartıştığı iddia edilen günden bu yana haber alınamıyor. Geniş bir alana yayılan arama kurtarma çalışmaları 7’nci gününe girdi.

Elif Kumal, erkek arkadaşı Enis G. (37) ve bir arkadaşlarıyla birlikte Yukarıyapıcı Göleti kıyısında kamp yaparken, 28 Aralık günü saat 12.09’da Enis G. tarafından kayıp ihbarı yapıldı. Enis G., gece saatlerinde aralarında çıkan tartışma sonrası Elif Kumal’ın 16 ATB 289 plakalı otomobiliyle kamp alanından ayrıldığını ve o andan itibaren kendisinden haber alamadığını öne sürdü. Ancak bölgedeki güvenlik kameralarında, aracın Erdek veya Bandırma yönüne geçtiğine dair herhangi bir iz tespit edilemedi.

ARAMALARA 300 PERSONEL KATILIYOR

Kayıp kadını bulmak için Çanakkale, İzmir, Manisa, Afyonkarahisar ve Bursa’dan gelen AFAD ekipleri, jandarma komando timleri ve sivil toplum kuruluşları bölgeye sevk edildi. Toplamda 300 personel, jandarmanın iz takip köpekleri ve ATV ile motokrosçulardan oluşan 50’den fazla araçla Yukarıyapıcı Göleti'nin üst kısmındaki ormanda aramalar yoğunlaştırıldı.

OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI ÇALIŞMALARI KISITLIYOR

Bölgede hızı saatte 40 kilometreyi bulan fırtına, arama çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Elverişsiz hava koşulları nedeniyle helikopter, Bayraktar TB-2 İHA ve dronlar havadan tarama yapamazken; Deniz Polisi, Jandarma SAK ve Sahil Güvenlik ekipleri de gölet ve denizde dalış gerçekleştiremiyor. Bu nedenle çalışmalar şu an sadece karadan yürütülüyor.

DİJİTAL VERİLERDE SİNYAL YOK

Erdek Cumhuriyet Savcılığı tarafından gizlilik kararıyla yürütülen soruşturmada, Elif Kumal’ın cep telefonundan kaybolduğu günden beri sinyal alınamadığı saptandı. Erkek arkadaşı Enis G.’nin dijital materyalleri, mesajları ve sosyal medya hesaplarında yapılan incelemelerde de herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Enis G. ve beraberindeki Yavuz isimli arkadaşı, savcılık sorgularının ardından Elif Kumal’ın kaybolmasıyla ilgili somut bir delil bulunamaması nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ekipler, hem Elif Kumal’ın kendisine hem de kaza ihtimaline karşı aracına ait bir iz bulmak için ormanlık alanı aramaya devam ediyor.

