Küçükçekmece'de 10 gündür kayıptı: Boş arazide ölü bulundu

Yayınlanma:
Küçükçekmece'de 10 gündür kayıp olarak aranan Enes Aldum'un cansız bedeni boş bir arazide bulundu. Aldum'un cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Olaya ilişkin inceleme devam ediyor.

İstanbul Küçükçekmece'de yaklaşık 10 gündür kendisinden haber alınamayan 29 yaşındaki Enes Aldum, boş bir arazide ölü bulundu.

Olay, saat 15.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 'boş arazide bir erkek cesedi var' şeklinde bir ihbar yapıldı.

istanbul-kucukcekmecede-kayip-olarak-a-1096476-325478.jpg

YAKLAŞIK 10 GÜN ÖNCE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemeler sonucu cesedin kayıp olarak aranan Enes Aldum'a ait olduğu ve yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kayıp olarak aranıyordu: Alzheimer hastası dere yatağında ölü bulunduKayıp olarak aranıyordu: Alzheimer hastası dere yatağında ölü bulundu

10 GÜNDÜR KAYIPTI

Aldum'un yaklaşık 10 gündür kayıp olarak arandığı belirtildi. Ceset üzerinde yapılan incelemelerde cesedin bir süredir boş arazide olduğu tespit edildi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

