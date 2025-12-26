Kayıp olarak aranıyordu: Alzheimer hastası dere yatağında ölü bulundu
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir süredir kayıp olarak aranan Alzheimer hastası Turan Gürsoy ölü bulundu.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yakınlarının bir süredir haber alamadığı 80 yaşındaki Alzehimer hastası Turan Gürsoy dere yatağında ölü buldu.
BİR SÜREDİR KAYIPTI
Perşembe günü öğleden sonra Şirinköy Mahallesi'ndeki evden çıkan Turan Gürsoy'dan bir daha haber alınamadı. Alzheimer hastası Turan Gürsoy'un yakınları durumu polise bildirdi.
AFAD ve polis ekiplerinin katılımıyla Gürsoy için arama çalışması başlatıldı.
80 YAŞINDAKİ ADAM DERE YATAĞINDA ÖLÜ BULUNDU
Yaşlı adam, ekiplerce Hisar Mahallesi yakınlarındaki dere yatağında hareketsiz halde bulundu.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Gürsoy'un hayatını kaybettiği belirlendi.
