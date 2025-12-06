Alzheimer hastası yaşlı kadın evine 400 metre mesafede ölü bulundu

Çanakkale'nin Çan ilçesinde yakınlarını kayıp ihbarında bulunduğu Alzheimer hastası Şefika Avcı (90), hayvanların su içmesi için yapılmış bir havuzda ölü bulundu.

Olay, Çan ilçesine bağlı Ozancık köyünde meydana geldi.

Bursa’da 6 gündür kayıp olan alzheimer hastası için arama çalışmaları sürüyorBursa’da 6 gündür kayıp olan alzheimer hastası için arama çalışmaları sürüyor

Alzheimer hastası Şefika Avcı, saat 07.00 sıralarında ortadan kayboldu. Avcı'yı bulamayan yakınları, jandarmaya giderek kayıp ihbarında bulundu.

EVİNE 400 METRE MESAFEDE ÖLÜ BULUNDU

İhbar üzerine bölgede arama yapan jandarma ekipleri saat 10.00 sıralarında Avcı’nın cansız bedenini, evine yaklaşık 400 metre mesafedeki hayvanların su içmesi için yapılmış bir havuzunun içerisinde buldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Avcı'nın cansız bedeni, morga kaldırıldı. Avcı’nın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

