Bursa’da 6 gündür kayıp olan alzheimer hastası için arama çalışmaları sürüyor
Yayınlanma:
Bursa’nın Mudanya ilçesine bağlı Evciler Mahallesi’nde, geçen cuma günü ot toplamak için evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 80 yaşındaki Alzheimer hastası Mustafa Abi için başlatılan arama çalışmaları 6’ncı gününde devam ediyor.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Yaklaşık 6 gündür kayıp Mustafa Abi'yi bulmak için AFAD’ın koordinesinde sürdürülen çalışmalarda jandarma ekipleri ile çok sayıda arama kurtarma gönüllüsü yer aldı.

Antalya'da ormanda kaybolan 85 yaşındaki adam bulunduAntalya'da ormanda kaybolan 85 yaşındaki adam bulundu

ARAMALA GÜN BOYUNCA ORMANLIK VE DAĞLIK ALANDA SÜRDÜ

Ekipler, gün boyunca ormanlık ve dağlık alanlarda arama yaparken, arama bölgesi her geçen gün genişletiliyor. Yer yer etkisini artıran yoğun sis, ekiplerin görüş mesafesini düşürerek çalışmaları zorlaştırdı. Olası bir bulunma durumunda müdahalenin hızlı yapılabilmesi için sağlık görevlileri de ambulanslarla belli bölgelerde hazır bekletiliyor.

DAHA ÖNCE DE 3 KEZ KAYBOLMUŞ: HER SEFERİNDE KISA SÜREDE BULUNMUŞ

Köy meydanında bekleyişini sürdüren yakınları, Mustafa Abi’nin daha önce de 3 kez kaybolmasına rağmen kısa sürede bulunduğunu, bu kez sürecin uzamasının kendilerini kaygılandırdığını söyledi. Aile, günlerdir devam eden arama çalışmalarından umutlu bir haber beklediklerini ifade etti.

Ekiplerin gün boyu sahada yaptığı çalışmalardan henüz sonuç alınamazken, arama faaliyetlerinin seyriyle ilgili gün sonunda yeniden değerlendirme yapılacağı belirtildi.

Evciler Mahallesi sakinleri ve Abi ailesi, 6 gündür kayıp olan Mustafa Abi’den gelecek iyi bir haberi umutla beklemeye devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

