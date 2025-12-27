Aç kalan kurtlar şehre indi: O anlar kamerada

Van'ın Gürpınar ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar yaban hayvanlarını da olumsuz etkiledi.

Dondurucu soğukların etkisiyle yiyecek bulmakta zorlanan bir kurt sürüsü gece saatlerinde ilçe merkezine kadar indi. Aç oldukları anlaşılan kurtlar sokaklarda bir süre dolaşarak yiyecek aradı.

VATANDAŞLAR O ANLARI KAYDETTİ

Sessizliğin hakim olduğu sokaklarda ilçeye inen kurtları fark eden bazı vatandaşlar yaşanan o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Görüntülerde, kurtların sokaklarda dolaştığı ve çevreyi kontrol ettiği anlar yer aldı.

KURT SÜRÜSÜ YENİDEN KIRSALA DÖNDÜ

İlçe merkezinde bir süre vakit geçiren kurt sürüsü, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan yeniden kırsal alana yönelerek gözden kayboldu.

Özellikle kış aylarında benzer durumların yaşanabileceğini söyleyen yetkililer vatandaşların dikkatli olmaları ve yaban hayvanlarına yaklaşmamaları konusunda uyarıyor.