Film gibi kuyumcu soygununda dört tutuklama! İki kişi hala firari

Yayınlanma:
Yalova’da kepenk kumandasını yedekledikleri kuyumcu dükkanına girerek, tezgahta bulunan 10 milyon lira değerindeki 1,5 kilo altını çalan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Soyguna ilişkin aralanan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Yalova’nın Fevzi Çakmak Mahallesi İstanbul Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkanında meydana gelen olayda, dükkanın önüne otomobille gelen 6 kişi, kumandasını yedekledikleri kepengi açarak cam kapıyı kırıp dükkana girdi. Tezgahta bulunan 10 milyon lira değerinde 1,5 kilo altını 90 saniye içinde çantalara dolduran şüpheliler, geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı.

Kar maskeli hırsızlar 1 kilo altınla kaçmıştı: Kuyumcu soygununda 8 gözaltıKar maskeli hırsızlar 1 kilo altınla kaçmıştı: Kuyumcu soygununda 8 gözaltı

İş yeri sahibinin ihbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alınırken kaçan şüphelilerin isimleri tespit edilerek yakalanmaları için çalışma başlatıldı.

O ANLAR ANBEAN KAYDEDİLDİ!

Diğer yandan, olay anı çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Söz konusu görüntülerde; şüphelilerin beyaz renkte bir otomobille dükkanın önüne yanaştığı, şüphelilerden birinin kumanda ile kepengi açtığı, ardından camı kırıp içeri girdikleri görüldü. Şüphelilerin çantalarla dükkandan çıkarak otomobile binip olay yerinden uzaklaştığı anlar da kaydedildi.

2 KİŞİ HALA FİRARİ!

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerden 3'ünü il merkezinde yakaladı. Olay ile bağlantısı olan 1 şüpheli de İstanbul’da gözaltına alındı.

Şüphelilerle birlikte 1 tabanca, 10 fişek ve iş yerinden çalındığı belirtilen çeşitli ziynet eşyaları ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği ifade edildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

