Kar maskeli hırsızlar 1 kilo altınla kaçmıştı: Kuyumcu soygununda 8 gözaltı
Batman’da kuyumcu dükkanı çalışanını darbederek 1 kiloya yakın altını çalarak kaçan kar maskeli 2 şüphelinin yakalanmasının ardından, olaya ilişkin 6 şüpheli daha gözaltına alındı. 8 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Batman’da Kültür Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan kuyumcu dükkanında meydana gelen olayda, motosikletle bölgeye gelen kar maskeli 2 kişi, işyerine girdi ve çalışanı darbedip vitrindeki altınların bir bölümünü aldı. Şüpheliler, 1 kiloya yakın altını çalarak kaçtı.

Yapılan ihbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Soygun anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

batmandaki-kuyumcu-dukkani-soygununda-6-1159004-344129.jpg

ÇALIŞANI DARBEDİP ALTINLARI ÇALDILAR!

90 saniyelik görüntülerde, kar maskeli 2 şüphelinin ellerinde tabancalarla koşarak içeri girdikleri, çalışanın kafasına tabancanın kabzasıyla birkaç kez vurdukları, ardından vitrindeki altınları yanlarında getirdikleri çantaya koyarak kaçtıkları görüldü.

batmandaki-kuyumcu-dukkani-soygununda-6-1159005-344129-001.jpg

6 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI!

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet/Gasp Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 25 iş yeri ve 15 Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerası olmak üzere 40 kameraya yansıyan görüntüler tek tek incelendi.

Kar maskesi takarak plakasız motosikletle soygunu gerçekleştiren şüphelilerin U.T. ve M.A. olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalarda, ilk olarak U.T. ile onlara yardım eden Ö.K. yakalandı. Daha sonra ise, olayı gerçekleştiren diğer şüpheli M.A. ile onlara yardım eden S.A., S.A., F.Ş., ⁠O.T. ve A.K. gözaltına alındı.

Polis ekipleri aynı zamanda 41 bilezik, 4 kolye ve 1 altın zincir parçası ile soygunu gerçekleştiren 2 şüpheliden, olayda kullandıkları suç aleti tabancalar ve 39 mermi ele geçirildi. 8 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

(DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

