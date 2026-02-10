16 yaşındaki çocuk pompalı ile öldürüldü! Katili de 16 yaşında çıktı

Yayınlanma:
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen ve tüm şehri yasa boğan silahlı saldırıyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. 16 yaşındaki Erkan Karadeniz’in av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybettiği olayda, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi.

Olay, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki Erkan Karadeniz, kimliği belirsiz bir kişi tarafından av tüfeğiyle hedef alındı. Silahlı saldırgan, Karadeniz’e ateş açtıktan sonra hızla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye vakit kaybetmeden emniyet güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Erkan Karadeniz, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından acil koduyla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede doktorların hummalı bir şekilde yürüttüğü yaşatma mücadelesine rağmen, 16 yaşındaki genç aldığı ağır yaralar nedeniyle kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Karadeniz’in ölümü, ailesini ve yakınlarını derin bir yasa boğdu.

POLİS EKİPLERİ KATİL ZANLISINI KISA SÜREDE TESPİT ETTİ

Cinayetin ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı bir operasyon başlattı. Görgü tanıklarının ifadeleri ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişinin 16 yaşındaki Y.K. olduğunu belirledi. Kısa sürede gerçekleştirilen operasyonla Y.K. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kurye kılığında işlediği cinayeti adım adım planlamış! Keçiören'deki aile katliamının detayları ortaya çıktıKurye kılığında işlediği cinayeti adım adım planlamış! Keçiören'deki aile katliamının detayları ortaya çıktı

16 YAŞINDAKİ ZANLI TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüpheli Y.K., savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarıldı. Hakim karşısına çıkan 16 yaşındaki zanlı, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ederken, Tekirdağ kamuoyu gencecik bir hayatın bu şekilde son bulmasının derin üzüntüsünü yaşıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

