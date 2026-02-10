Kurye kılığında işlediği cinayeti adım adım planlamış! Keçiören'deki aile katliamının detayları ortaya çıktı

Yayınlanma:
Kurye kılığında işlediği cinayeti adım adım planlamış! Keçiören'de cezaevinden izne çıkıp dehşet saçan Recep Cengiz’in, öz annesi ve kızını öldürdükten sonra boşanma aşamasındaki eşine kurduğu kan donduran planın detayları ortaya çıktı. Güvenlik kameralarını devre dışı bıraktı, kask takıp kapıyı çaldı...

Ankara Keçiören’de yaşanan aile katliamının ardındaki korkunç detaylar gün yüzüne çıktı. Cezaevinden 11 günlük izinle çıkan bir Recep Cengiz'in adım adım planladığı cinayetler zinciri Türkiye'nin kanını dondurdu.

Hafif ticari aracının bagajında gizlediği acı dolu sırla sokak sokak dolaşan katilin, son kurbanı boşanma aşamasındaki eşi olurken gizlenmek için kurye kılığına girdiği, binadaki kameraları devre dışı bıraktığı öğrenildi. Soğukkanlı cinayetin her detayı kan dondurdu.

KURYE KILIĞINDA İŞLEDİĞİ CİNAYETİ ADIM ADIM PLANLAMIŞ!

Ankara'da annesi Azize Cengiz (57), ilk eşinden olan kızı Azra Cengiz (8) ile boşanma aşamasındaki eşi Beyzanur Uçan Cengiz'i (28) tabanca ile öldürüp, aynı silahla intihar eden Recep Cengiz'in (35), 'Silahlı tehdit' ve 'Dolandırıcılık' suçlarından hükümlü olduğu ve cezaevinden 2 Şubat'ta 11 günlüğüne izinli olarak çıktığı öğrenildi.

kurye-kiliginda-isledigi-cinayeti-adim-adim-planlamis-aile-katliaminin-detaylari-ortaya-cikti-2.jpg

Kocaeli Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü bulunan Recep Cengiz, dün akşam eski eşinin evine gidip, önce kızı Azra Cengiz'i, sonra da annesi Azize Cengiz'i Keçiören ilçesi Kuşcağız Mahallesi'ndeki evinden aldı. Recep Cengiz, kullandığı hafif ticari araçta annesi ve kızını tabanca ile ateş ederek öldürdü. Cengiz, annesi ve kızının cansız bedenlerini bagaja koyup, üzerlerini battaniye ile örttü.

Recep Cengiz, daha sonra aynı mahallede oturan boşanma aşamasındaki eşi Beyzanur Uçan Cengiz'in evine gitti. Eşinin kapıyı açmayacağını düşünüp, başına kask takarak kendisine kurye görünümü veren Cengiz, kapıyı açan Beyzanur Uçan Cengiz'i de tabanca ile öldürüp, aynı silahla kendi yaşamına son verdi.

kurye-kiliginda-isledigi-cinayeti-adim-adim-planlamis-aile-katliaminin-detaylari-ortaya-cikti-3.jpg

O sırada Beyzanur Uçan Cengiz'in ilk evliliğinden olan 2 çocuğunun da evde olduğu ve cinayetin çocukların gözü önünde işlendiği öğrenildi.

AİLE KATLİAMININ DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Recep Cengiz'in soğuk kanlı aile katliamının detayları ortaya çıkarken cinayet öncesi Beyzanur Uçan Cengiz'in oturduğu binada güvenlik kameralarına takılmamak için elektrik tesisatına zarar verdiği de anlaşıldı.

Diğer yandan Azra Cengiz'in cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Recep Cengiz, annesi ve eşinin otopsi işlemleri sürüyor.

Beyzanur Uçan Cengiz'in komşusu Nizamettin Karagöz, "Adam cezaevinden çıkmış. Beyzanur'la yeni evlenmiş; fakat anlaşamamışlar herhalde, boşanma aşamasındaymış. Kapıyı açmıyormuş buna, başına gelecekleri biliyormuş. Kurye kılığında içeriye girmiş. Çocukları kenara itmiş. Bir tane kadına sıkmış, bir de kendine sıkmış. Annesi ve kendi kızını arabada vurmuş. Çocukları itmiş, hiç konuşturmadan vurmuş" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

