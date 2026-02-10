TÜİK hayvansal üretim verilerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2025 Hayvansal Üretim İstatistikleri, sektörde dikkat çeken bir tabloyu ortaya koydu. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığındaki değişimin yanı sıra bal ve özellikle ipek kozası üretimindeki dikkat çekici hareketlilik, verilerin en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı. Rakamlar, hayvansal üretimde göz ardı edilmeyecek bir artışa işaret etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin Hayvansal Üretim İstatistiklerini açıkladı. Son dönemde artan maliyetler ve üretim tartışmaları nedeniyle hayvan varlığındaki değişim merak edilirken, açıklanan rakamlar hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvan sayısında artış yaşandığını ortaya koydu. Üretim kalemlerindeki son durum da verilerle netlik kazandı.

BÜYÜKBAŞ SAYISI YÜKSELDİ

Buna göre, 2025 yılında büyükbaş hayvan varlığı, bir önceki yıla göre yüzde 4,3 oranında artış göstererek 17 milyon 709 bine ulaştı. Aynı dönemde sığır sayısı yüzde 4,3’lük artışla 17 milyon 544 bine yükselirken, manda sayısı da yüzde 1,7 artarak 164 bin 785 olarak kaydedildi.

57 MİLYONU AŞTI: KÜÇÜKBAŞTA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Küçükbaş hayvan sayısı ise 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5,4 artarak 57 milyon 874 bin baş olarak hesaplandı. Bu artış, özellikle koyun varlığındaki güçlü yükselişle dikkat çekti. Koyun sayısı aynı dönemde yüzde 5,9 oranında artarak 46 milyon 689 bin başa ulaştı. Keçi sayısında da artış devam etti; yüzde 3,4’lük yükselişle toplam sayı 11 milyon 186 bin baş olarak kaydedildi.

Veriler, küçükbaş hayvancılığın üretim potansiyelini artırdığını ve sektördeki toparlanma eğiliminin sürdüğünü ortaya koydu. Özellikle et ve süt üretimi açısından önemli bir yere sahip olan küçükbaş hayvan varlığındaki bu artışın, önümüzdeki dönemde hayvansal üretim rakamlarına da yansımasının beklenildiği aktarıldı.

İnsanlardan sonra o hayvanlara da pasaport çıkacakİnsanlardan sonra o hayvanlara da pasaport çıkacak

YAŞ İPEK KOZASI VE BAL ÜRETİMİNDE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

2025 yılında yaş ipek kozası ve bal üretiminde artış kaydedildi. Bir önceki yıla göre bal üretimi yüzde 1,8 artarak 97 bin 253 ton olarak gerçekleşti. Aynı dönemde yaş ipek kozası üretimi ise dikkat çekici bir yükseliş göstererek yüzde 38,4 artışla 118 tona ulaştı. Bu artışlar, hayvansal üretimde olumlu bir seyre işaret etti. (AA)

