İnsanlardan sonra o hayvanlara da pasaport çıkacak

Suudi Arabistan, yerel deve popülasyonunu kayıt altına almak ve sektörde güveni artırmak amacıyla deve pasaportu uygulamasını hayata geçiriyor. Çevre, Su ve Tarım Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakan Yardımcısı Mansour bin Hilal Al-Mushaiti’nin, “Hayvancılık sektörünün verimliliğini artırmak ve develerin bir veri tabanını oluşturmak amacıyla deve pasaportunu sunduk” sözlerine yer verildi.

Yeni uygulama kapsamında her pasaport, devenin türü, cinsi, sahibi ve diğer temel bilgilerini içerecek. Bakanlık yetkilileri, sistem sayesinde her deve için doğru ve güvenilir tıbbi kayıtların tutulacağını ve bulaşıcı hastalıkların takibinin kolaylaşacağını belirtti.

Suudi Arabistan, deve yetiştiriciliği sektöründe dünya çapında dikkat çekecek bir projeyi hayata geçirmiş oldu. Hükümet, uygulamayı sektörün düzenlenmesi ve ülkenin yerel ile uluslararası pazarlardaki güvenilirliğinin artırılması açısından “nitelikli bir dönüm noktası” olarak tanımladı.

PİYASADA GÜVENİN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Bakanlık, deve pasaportuyla hayvanların kimliklendirilmesini ve hizmet süreçlerinin daha verimli hâle getirilmesini amaçladığını vurguladı. Sistem, hem ülke içinde hem de uluslararası ticarette piyasa güveninin artırılmasına katkı sağlayacak.

HER DEVEYE İKİ YANDAN FOTOĞRAF

Yeni pasaportta develerin sahiplik bilgileri, ırkları, sağlık kayıtları ve düzenleyici veriler tek bir belgede toplanacak. Böylece belge, sektörde resmi bir referans olarak kullanılabilecek. Pasaportta ayrıca mikroçip ve pasaport numarası, devenin adı, doğum tarihi, ırkı, cinsiyeti, rengi, doğum yeri ile belgenin düzenlendiği tarih ve yer gibi bilgiler yer alacak. İki yanından çekilmiş fotoğraflar da pasaporta eklenecek.

Bakanlık, belgenin veteriner onaylı aşı takip tablosu içereceğini ve böylece develerin sağlık geçmişinin şeffaf şekilde izlenebileceğini açıkladı. Uygulamanın özellikle satış, nakliye ve ticaret süreçlerinde denetimi sıkılaştıracağı, kayıt dışı işlemlerin önüne geçeceği belirtildi.

SUUDİ ARABİSTAN’DA DEVE SAYISI 2,2 MİLYONU AŞTI

Haziran 2025’te açıklanan resmi sayım verilerine göre, Suudi Arabistan’daki deve popülasyonu 2 milyon 235 bin 297 olarak kaydedildi. Gayriresmi tahminler ise ülkede yaklaşık 80 bin deve sahibinin bulunduğunu gösterdi. Bu rakamlarla Suudi Arabistan, dünyada en çok deveye sahip ülkeler arasında yer aldı.