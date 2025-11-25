Antalya'da ormanda kaybolan 85 yaşındaki adam bulundu

Antalya'da ormanda kaybolan 85 yaşındaki adam bulundu
Yayınlanma:
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık alanda kaybolan Ö.B. (85) isimli adam, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda bulunarak ailesine teslim edildi.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, kayıp olduğu bildirilen 85 yaşındaki bir kişi, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin başarılı çalışmasıyla bulundu.

CHP'den İmralı eleştirilerine kapsamlı yanıt! "Kimse tarihi fırsatı kaçırdılar demesin"CHP'den İmralı eleştirilerine kapsamlı yanıt! "Kimse tarihi fırsatı kaçırdılar demesin"

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sarıağaç Mahallesi'nde yaşayan Ö.B. (85)’nin kaybolduğu ihbarının alınması üzerine Jandarma Komutanlığı ekipleri hemen arama çalışması başlattı.

KAYIP KİŞİ 5 KİLOMETRE UZAKTA ORMANLIK ALANDA BULUNDU

Ekiplerce yürütülen titiz çalışmalar sonucunda kayıp kişi, ikametinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda bulundu.

Bakan Tunç 2 yargı paketinin de tamamlandığını duyurdu: 12 milyondan fazla dosya etkilenecekBakan Tunç 2 yargı paketinin de tamamlandığını duyurdu: 12 milyondan fazla dosya etkilenecek

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen yaşlı adam, jandarma ekiplerince ailesine teslim edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

