Antalya'da ormanda kaybolan 85 yaşındaki adam bulundu

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, kayıp olduğu bildirilen 85 yaşındaki bir kişi, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin başarılı çalışmasıyla bulundu.

CHP'den İmralı eleştirilerine kapsamlı yanıt! "Kimse tarihi fırsatı kaçırdılar demesin"

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sarıağaç Mahallesi'nde yaşayan Ö.B. (85)’nin kaybolduğu ihbarının alınması üzerine Jandarma Komutanlığı ekipleri hemen arama çalışması başlattı.

KAYIP KİŞİ 5 KİLOMETRE UZAKTA ORMANLIK ALANDA BULUNDU

Ekiplerce yürütülen titiz çalışmalar sonucunda kayıp kişi, ikametinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda bulundu.

Bakan Tunç 2 yargı paketinin de tamamlandığını duyurdu: 12 milyondan fazla dosya etkilenecek

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen yaşlı adam, jandarma ekiplerince ailesine teslim edildi.