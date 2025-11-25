CHP'den İmralı eleştirilerine kapsamlı yanıt! "Kimse tarihi fırsatı kaçırdılar demesin"

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, terör örgütü lideri Öcalan ile yapılan görüşme için heyete üye vermedikleri için yapılan eleştirilere yanıt verdi. Sürecin şeffaf, TBMM çatısı altında yürütülmesi gerektiğini vurguladı. CHP'ye dönük yargı kıskaçlarını anlatan Yücel, “Kimse CHP'nin elini taşın altına koymadığını söylemesin, CHP'yi itham etmeye kalkmasın” dedi.