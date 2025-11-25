PKK'dan ikinci CHP açıklaması: İlkinde 'zarar görür' demişlerdi

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'da MHP-AKP-DEM Parti'nin oylarıyla terör örgütü elebaşı Öcalan'ı ziyaret etme kararı alındı.

Söz konusu ziyarete CHP ve Yeni Yol Grubu tepki göstererek, İmralı'ya giden heyette üye vermeyeceğini açıklamıştı.

PKK'NIN CHP RAHATSIZLIĞI DEVAM EDİYOR

PKK'nın Öcalan'a ziyaret eden heyete üye göndermeme kararı alan CHP'ye tepkisi sürüyor.

'CHP bu karardan dolayı zarar görecek' diyen terör örgütü yöneticilerinden Remzi Kartal'ın ardından PKK'lı Mustafa Karasu da CHP'yi hedef adlı.

CHP'yi Selahattin Demirtaş üzerinden eleştiren Karasu, CHP'yi Kürt düşmanı olmakla suçladı.

Terör örgütü PKK'nın siyasi yapılanması KCK Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu

"SELAHATTİN DEMİRTAŞ İSMİNİ DİLLERİNE ALMASINLAR"

Medya Haber televizyonuna konuşan Mustafa Karasu, "Kürtlerin baş müzakerecisi Önder Apo’dur. Bu görüşme ile birlikte yeni bir sürece girilecektir; artık eski süreç tekrar edemez" diyerek CHP'nin kararına şu tepkiyi gösterdi:

"CHP’nin bu tutumu en başta Selahattin Demirtaş’a saygısızlıktır. Gitsinler sorsunlar, Selahattin bu tutumu kabul eder mi? Selahattin Demirtaş şimdi bunlara gülüyordur. O da o heyetin Öcalan’ın yanına gitmesini herkesten çok ister. Selahattin Demirtaş ismini dillerine almasınlar; o da bu halkın içinden çıkmış değerli bir siyasetçi olarak Önder Apo’yu baş müzakereci olarak görüyor."

"CHP KÜRT DÜŞMANLARININ ETKİSİNDE KALDI"

CHP’nin İmralı’ya gitmeme kararını "yüzeysel" ve "Kürt karşıtı çevrelerin etkisinde alınmış bir karar" olarak niteleyen Karasu, CHP yönetimini "AK Parti’nin oyununa gelmekle" suçladı.

CHP’nin "Kürt sorununu demokrasi içinde çözeceğiz" söylemini yetersiz bulan terör örgütü yöneticilerinden Mustafa Karasu, "Var mı ana dilde eğitim programınız? Yerel demokrasi veya anayasal güvence vaadiniz var mı? Genel geçer sözlerle olmaz. CHP’nin mevcut tutumu demokratik değil, Kürt halkının iradesine saygı göstermeyen bir yaklaşımdır" şeklinde konuştu.