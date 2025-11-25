PKK'dan ikinci CHP açıklaması: İlkinde 'zarar görür' demişlerdi

PKK'dan ikinci CHP açıklaması: İlkinde 'zarar görür' demişlerdi
Yayınlanma:
Terör örgütü PKK'nın, Öcalan'a giden heyete üye vermeyen CHP'ye yönelik tepkileri sürüyor. PKK'lı Remzi Kartal'ın ardından bu kez Mustafa Karasu, CHP'yi hedef alan açıklamalarda bulundu.

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'da MHP-AKP-DEM Parti'nin oylarıyla terör örgütü elebaşı Öcalan'ı ziyaret etme kararı alındı.

Söz konusu ziyarete CHP ve Yeni Yol Grubu tepki göstererek, İmralı'ya giden heyette üye vermeyeceğini açıklamıştı.

PKK'NIN CHP RAHATSIZLIĞI DEVAM EDİYOR

PKK'nın Öcalan'a ziyaret eden heyete üye göndermeme kararı alan CHP'ye tepkisi sürüyor.

'CHP bu karardan dolayı zarar görecek' diyen terör örgütü yöneticilerinden Remzi Kartal'ın ardından PKK'lı Mustafa Karasu da CHP'yi hedef adlı.

CHP'yi Selahattin Demirtaş üzerinden eleştiren Karasu, CHP'yi Kürt düşmanı olmakla suçladı.

914718image1.jpg
Terör örgütü PKK'nın siyasi yapılanması KCK Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu

"SELAHATTİN DEMİRTAŞ İSMİNİ DİLLERİNE ALMASINLAR"

Medya Haber televizyonuna konuşan Mustafa Karasu, "Kürtlerin baş müzakerecisi Önder Apo’dur. Bu görüşme ile birlikte yeni bir sürece girilecektir; artık eski süreç tekrar edemez" diyerek CHP'nin kararına şu tepkiyi gösterdi:

  • "CHP’nin bu tutumu en başta Selahattin Demirtaş’a saygısızlıktır. Gitsinler sorsunlar, Selahattin bu tutumu kabul eder mi? Selahattin Demirtaş şimdi bunlara gülüyordur. O da o heyetin Öcalan’ın yanına gitmesini herkesten çok ister. Selahattin Demirtaş ismini dillerine almasınlar; o da bu halkın içinden çıkmış değerli bir siyasetçi olarak Önder Apo’yu baş müzakereci olarak görüyor."

Teröriste maaş İBB çalışanına bloke! PKK yöneticilerinin emekli maaşı aldığı ortaya çıktıTeröriste maaş İBB çalışanına bloke! PKK yöneticilerinin emekli maaşı aldığı ortaya çıktı

"CHP KÜRT DÜŞMANLARININ ETKİSİNDE KALDI"

CHP’nin İmralı’ya gitmeme kararını "yüzeysel" ve "Kürt karşıtı çevrelerin etkisinde alınmış bir karar" olarak niteleyen Karasu, CHP yönetimini "AK Parti’nin oyununa gelmekle" suçladı.

CHP’nin "Kürt sorununu demokrasi içinde çözeceğiz" söylemini yetersiz bulan terör örgütü yöneticilerinden Mustafa Karasu, "Var mı ana dilde eğitim programınız? Yerel demokrasi veya anayasal güvence vaadiniz var mı? Genel geçer sözlerle olmaz. CHP’nin mevcut tutumu demokratik değil, Kürt halkının iradesine saygı göstermeyen bir yaklaşımdır" şeklinde konuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve motor gücünüzü artırırsınız
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve motor gücünüzü artırırsınız
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı: Yıllarca emekli maaşını çekti!
Yıllarca emekli maaşını çekti!
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı! Bakanlık harekete geçti
Bakanlık harekete geçti!
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
SGK Uzmanı 2026 emekli maaşları için 'net rakam' verdi
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
SUV’dan sonra sıra karavanda
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
Siyaset
ESK skandalı meclis gündeminde: Yolsuzluk belgelerinin gösterilmesi AKP'lileri kızdırdı
ESK skandalı meclis gündeminde: Yolsuzluk belgelerinin gösterilmesi AKP'lileri kızdırdı
CHP Büyük Kurultay’a hazırlanıyor: Partiyi iktidara götürecek kadroları belirleyeceğiz
CHP Büyük Kurultay’a hazırlanıyor: Partiyi iktidara götürecek kadroları belirleyeceğiz
Son Dakika| AKP'den 'af' açıklaması geldi: 11. Yargı Paketi'nin meclise geleceği tarih belli oldu
Son Dakika| AKP'den 'af' açıklaması geldi: 11. Yargı Paketi'nin meclise geleceği tarih belli oldu